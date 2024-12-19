اعترافات المتهم بـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية تكشف عن مفاجآت مدوية 

فجرت هيئة التحقيق الروسية، مفاجآت مدوية تتعلق باعترافات المتهم بـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية الجنرال إيجور كيريلوف، والذي تبنت أوكرانيا اغتياله.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات قضية اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية الجنرال الروسي إيجور كيريلوف، واعترافات المتهم التي كشفت عن تفاصيل صادمة، ومفاجآت مدوية.

اعترافات المتهم بـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية

ومن جانبها، قالت هيئة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض علي مواطن أوزبكي يشتبه بضلوعه في اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية أمس في عملية تفـ جير هزت موسكو وأعلنت كييف مسؤوليتها عنها.

بوتين

وكشفت هيئة التحقيق الروسية معلومات عن المتهم بـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية قائلة إن مواطنًا من أوزبكستان من مواليد العام 1995 تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في تنفيذه الاعتداء الذي أودى بحياة قائد الحماية النووية الروسية الجنرال إيجور كيريلوف، ومساعده إيليا بوليكاربوف.

وكشفت هيئة التحقيق عن أن المتهم بـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية أكد خلال استجوابه أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندته.

وقال المتهم بـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية في اعترافاته التي سجلتها السلطات الروسية: "بطلب من هذه الأجهزة أتى إلى موسكو وتسلم العبوة الناسفة التي وضعها على دراجة سكوتر كهربائية مركونة قرب مبنى يقيم فيه الجنرال إيجور كيريلوف".

وأضاف المتهم بـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية، في فيديو يوثق اعترافاته أنه استأجر سيارة ركنها قرب المبنى حيث نصب كاميرا مراقبة قبل عملية التفـ جير".

وتابع أن المشاهد التي تلتقطها الكاميرا كانت تنقل بالوقت الحقيقي إلى مخططي الاعتـ داء في مدينة دنيبرو في أوكرانيا، وما إن خرج الجنرال ومساعده من المبنى، انفـ جرت العبوة عن بعد.

وأشار المتهم بـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية إلى أنه وعد بالحصول على مبلغ مالي مقداره 100 ألف دولار، وإمكان الانتقال للإقامة في بلد أوروبي.

موسكو تحيل قضية اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية إلى مجلس الأمن

وصعدت روسيا من تحركاتها، حيث قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستحيل قضية اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 ديسمبر.

فيما، أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة أن جميع المتورطين في عملية اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية سيجري ضبطهم ومعاقبـ تهم.

من هو قائد قوات الحماية النووية الروسية؟

وشغل الفريق إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية النووية الروسية (54 سنة) منصبه منذ عام 2017، وهو مسؤول عن قوات الحماية النووية في موسكو ومطلوب لدى أوكرانيا لاستخدامه الأسلحة الكيماوية، وأدرج اسمه في قوائم العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

أوكرانيا تتبني اغتيال قائد الحماية النووية الروسية

ومن جانبها، أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليتها عن اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية، وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، في تصريحات صحفية إن الجهاز قتل قائد الحماية النووية الروسية في عملية خاصة بموسكو أمس الثلاثاء.

الرئيس الأوكراني

وأضاف المصدر أن أوكرانيا تعتبر قائد الحماية النووية الروسية مجرم حـ رب وهدفًا مشروعًا تمامًا، واتهمته بإصدار الأوامر باستخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد قواتها في الحـ رب.

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