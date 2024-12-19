موعد مباراة طلائع الجيش وبتروجيت في الدوري المصري.. تفاصيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره بتروجيت مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل لقاء طلائع الجيش مع نظيره بتروجيت مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ما هو موعد مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري المصري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في الدوري المصري مع نظيره بتروجت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وذلكعلى أرضية ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري المصري

وتذاع مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.

طلائع الجيش

جدول ترتيب الفريقين في مسابقة الدوري

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفريق فوزين وتعادل واحد، معتلقيه هزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف.

فيما يتواجد فريق بتروجت في المركز السادس عشر في ترتيب دوري Nile برصيد نقطتين فقط، جمعها من تعادلين وهزيمتين، دون أي انتصار حتىالآن، حيث سجل لاعبوه 3 أهداف كما استقبلت شباكهم 5 أهداف.

طلائع الجيش وبتروجت في الجولة السابقة

وكان نادي طلائع الجيش حقق فوزًا مثيرًا على الاتحاد بهدف نظيف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بينما تعرض نادي بتروجت لهزيمة قاسية من فاركو بهدفين مقابل هدف، مما يزيد من الضغوطات على الفريق في لقاء اليوم حتى لا يقعون في فخ الهزيمة مرةً أخرى.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام بتروجت

ومن المتوقع أن يبدأ طلائع الجيش المباراة أمام بتروجت بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن، خالد سطوحي، محمد فتح الله، وأحمد متعب

في خط الوسط: حميد ماو، أحمد سمير، وعماد فتحي

في خط الهجوم: كريم طارق، جودوين شيكا، ويسري وحيد.

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