أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 39.. سلمى تحارب لتبرئة شقيقتها أمام الرأي العام

دارت أحداث الحلقة 39 من مسلسل "وتر حساس"، عن سلمى التي تنوي مواجهة رغدة بعدما تأكدت من خيانتها، فقد أخبرها مختار وعادل أن رغدة هي السيدة التي كانت مع مازن في إحدى الليالي.

أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 39



ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 39، ذهبت سلمى إلى منزل رغدة، ووجهت لها كلمات جارحة، لكن رغدة حاولت إظهار ندمها، لكن سلمى رفضت التفاعل معها، وبعد ذلك، توجهت رغدة إلى سلمى في العيادة الخاصة بها وطلبت منها أن تسامحها على ما فعلته، لكن سلمى كانت قاسية في ردها ولم تستجب.

مسلسل وتر حساس

كمل اتجه مازن إلى المقابر لزيارة ليلى، وهناك التقى بعبد الرحمن الذي كان خارجا من المقبرة، فحاول مازن مطاردته لكنه لم يتمكن من اللحاق به، ثم عاد ليخبر شقيقته بما حدث، و طلب منها أن تخبره بمكان عبد الرحمن، لكنها أخبرته أنها لا تعلم شيئا عن مكانه.

كما واصل عادل ومختار تنفيذ خططهما السرية لكي ينتقموا من مازن، وهذه المرة قررا التسلل إلى "البار" الخاص به، كما حاولت سلمى صبا مبارك بشتى الطرق تبرئة اختها أمام الرأي العام، وبحثت عن أدلة تثبت براءتها، كما وافقت على الظهور في برنامج "السفيرة عزيزة" مع الإعلامية سالي شاهين للدفاع عن اختها، لكن كاميليا، التي تعمل مع ندى في المكتب، طلبت منها التواصل مع البرنامج لإحراج سلمى ومنع تعاطف الجمهور معها، ثم شعر مازن بالغضب بسبب إعادة فتح قضية شقيقته من جديد، وفي نهاية الحلقة، تلقى مكالمة هاتفية عرف خلالها أنه تم تشميع "البار" الخاص به.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس، من بطولة صبا مبارك، وهيدي كرم، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وأحمد جميل سعيد، ومحمد العمروسي، وتميم عبده، ومحمد علي رزق، وآخرون من النجوم ،وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل الحلقة 38 من مسلسل وتر حساس.. اعترافات شقيق فرح تغير مسار القضية

أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 37.. براءة مازن بعد قتل زوجته