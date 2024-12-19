اعرف موعد إعادة عرض الحلقة 39 مسلسل وتر حساس والقنوات الناقلة

يواصل مسلسل وتر حساس، إثارة الجمهور بأحداثه الدرامية المثيرة للجدل حيث ازدادت الأحداث أكثر تعقيدًا في الحلقة 39 الذي تم عرضها بالأمس على شاشة on الفضائية.

في إطار ذلك، يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض الحلقة 39 من مسلسل وتر حساس وملخص الأحداث خلال السطور التالية.



موعد إعادة عرض الحلقة 39 من مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس على قناة ON الفضائية يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما إعادة الحلقات في الساعة الواحدة والربع صباحًا والحادية عشرة والنصف صباح اليوم التالي.

أما قناة ON Drama، تعرض الحلقة في الساعة العاشرة مساءً، والإعادة في الساعة الخامسة صباحًا والرابعة عصرًا.

ملخص أحداث الحلقة 39 من مسلسل وتر حساس

بدأت أحداث الحلقة 39 بزيارة "مازن" أحمد جمال سعيد المقابر بعد أن شعر بالذنب الكبير تجاه زوجته المقتولة"ليلى"، وأثناء تواجده بالمقابر صادف "عبدالرحمن" شريف الشعشاعي وهرب مسرعًا مما أثار شكوكه وحاول مازن أن يلحق به لكنه فشل، ووجود "عبد الرحمن" داخل المقابر جعل "مازن" يفكر في تورط شقيقته "كاميليا" إنجي المقدم مع "عبدالرحمن" وتساعده على الاختفاء، لم يتردد " مازن" في مواجهتها وطلب منها الكشف عن مكانه.



مسلسل وتر حساس

من ناحية أخرى، تستمر "سلمى" صبا مبارك أن تثبت براءة شقيقتها "ليلى" جنا الأشقر، والتي اتهمت ظلمًا بعد قتلها، حيث ازدادت التوقعات عن "مازن" الضحية القادمة في سلسلة انتقام "عادل" و"مختار"، اللذين يخططان للتخلص منه انتقامًا لشرف "فرح"، التي انتحرت بسببه "مازن"



مسلسل وتر حساس

شهدت الحلقة 39 بظهور أيضًا الإعلامية سالي شاهين التي قابلت "سلمى"، حيث وتحدثت الأخيرة عن تفاصيل مقتل شقيقتها على يد "مازن" ولكن فجأة، تتلقى سلمى مكالمة هاتفية مفاجئة وضعتها تحت مأزق شديد وتهم جديدة.

مسلسل وتر حساس

صناع مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس بطولة كل من: صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي ومحمد علي رزق، تأليف ثلاثة من المؤلفين: أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، ومن إخراج وائل فرج.

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