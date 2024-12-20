كل ما تحتاج معرفته عن شحم البقر للعناية بالبشرة.. إليك التفاصيل

في ظل انتشار بعض صيحات الجمالية الجديدة وغير التقليدية والتي باتت تظهر بشكل أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومع زيادة رغبة المواطنين في معرفة واستخدام مكونات طبيعية وبسيطة للعناية بالبشرة، حيث أصبح منتج ما يعرف بـ شحم البقر، المثير للجدل بين رواد السوشيال ميديا.

ويستعرض الموجز، فوائد شحم البقر للعناية بالبشرة، وكيفية استخدامه كمرطب طبيعي فعال، هل هو فعلا الحل المثالي لترطيب البشرة أم مجرد صيحة تجميلية جديدة؟

ما هو شحم البقر

يتكون شحم البقر من عملية الذوبان للدهون والتي توجد داخل بعض الحيوانات وخاصة البقر والتي يتم تصفيتها وذلك للحصول على مادة نقية وخالية من الشوائب للعناية بالبشرة.

وعند تبريدها تتحول إلى قوام كريمي غني يسهل استخدامه، ويشبه شكله زبدة جوز الهند ويتميز بملمسه الناعم الذي يجعل تطبيقه على البشرة سهلا ومريحا.

شحم البقر

رحلة شحم البقر عبر الزمن

وكان شحم البقر جزءا من الحياة اليومية للبشر منذ القدم، حيث استخدمته الحضارات القديمة في صناعة الصابون والشموع، كما كان شائعا في معالجة الجفاف وتهدئة البشرة الملتهبة، وبالرغم من اختفائه لفترة عن ساحة العناية بالبشرة، إلا أنه عاد الآن كصيحة حديثة أثار اهتمام العديد من عشاق الجمال.

شحم البقر

الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي

حصل كريم شحم البقر بشعبية واسعة بفضل فيديوهات مؤثرات الجمال على منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك"، التي نشرتها الشابة الأميركية تدعي بـ"ازدهري مع كانديس"، وحصلت على 7.3 ملايين مشاهدة، حيث أوضحت كانديس خلال الفيديو: "بدأت أشعر بأن الروتين المعقد للعناية بالبشرة ليس منطقيا بشرتنا تنتج زيوتها الطبيعية لحمايتها، لكننا نزيلها يوميًا باستخدام منتجات قاسية".

فوائد شحم البقر للعناية بالبشرة

شحم البقر منتج يحظى بالكثير من الاهتمام لأنه يحتوي على مكونات طبيعية والتي تقوم بترطيب البشرة وعنايتها والتي تساعد على

حماية البشرة الطبيعي وخال من العيوب.

تحسين نعومة البشرة بأنواعها وتحسين مظهرها العام.

تهدئة الالتهابات والاحمرار الناتجة عن الحساسية المفرطة والجفاف.

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