انتبه لفرق التوقيت.. موعد الشروق اليوم الجمعة 20-12-2024

يصبح وقت شروق الشمس، عندما تضي السماء بأنوار الصباح وشروق الشمس، كما يمكن كل مسلم معرفة موعد الشروق اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، بدقة وذلك باستخدام بعض برامج الأذان.

موعد الثلث الأخير من الليل

كما يبدأ الثلث الأخير من الليل، قبل صلاة الفجر بساعتين، وهو يعتبر من أفضل الأوقات المباركة عند الله سبحانة وتعالي ويستجاب فيه الدعوات ومغفرة للذنوب وطهارة القلوب، ولحساب توقيت الثلث الأخير من الليل بدقة، يمكنك تقسيم الساعات من بين غروب الشمس حتي طلوع الفجر ويتم تقسيمهما لثلاثة أجزاء.

موعد الشروق اليوم

ما هو وقت شروق الشمس اليوم؟

كما يبدأ وقت الشروق اليوم، بعد صلاة الفجر بساعة تقريبا، حيث يكون اختلاف في بعض المدن بسبب الموقع الجغرافي، ويفضل التأكد بالرجوع إلي تقويم الصلاة المحلي أو بعض برامج الأذن.

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

وتبدأ صلاة الشروق بعد الفجر بـ 10 لـ 15 دقيقة، عندما تكمل إضاءة الشمس في السماء، حيث ينتهي وقت الكراهة وتبدأ الصلاة. يُطلق عليها "صلاة الإشراق" عندما تصلى في هذا التوقيت.

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

تأتي صلاة الضحى اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، بعد صلاة الشروق وارتفاع الشمس والأنوار في السماء بـ عشرون دقيقة، كما يمكن أن يستمر الوقت إلي قبل رفع أذان الظهر.

موعد الشروق اليوم

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق؟

أكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، الدكتور عطية لاشين، في وقت سابق، إنه لا يجوز صلاة الفجر وقت الشروق، لأن لكل صلاة لها وقت محدد بها ولا يجب التأخير عنه إلا لو أمر طارئة.

أذكار بعد صلاة الشروق

ويستعرض الموجز، بعض الأذكار التي تقال بعد صلاة الشروق على النحو التالي:

الصلاة على النبي ﷺ

"اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد".

التسبيح والاستغفار

"سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته." (ثلاث مرات)

"أستغفر الله وأتوب إليه."

قراءة القرآن

قراءة آية الكرسي، فهي تحفظ المسلم طوال يومه.

يستحب قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين (الفلق والناس) ثلاث مرات.

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