سرقة أغانيه.. أبرز أزمات وخلافات محمد فؤاد "ابن البلد"

محمد فؤاد، أحد أعمدة الغناء في الوطن العربي الملقب ب"ابن البلد"، حيث حقق نجاح كبير طوال مسيرته الفنية، لكنه لم يسلم من الأزمات والخلافات التي واجهته في حياته الفنية والشخصية.

في عيد ميلاده، يسلط الموجز، الضوء على أبرز أزمات محمد فؤاد خلال السطور التالية.

تسريب أغاني محمد فؤاد

تعرض الفنان محمد فؤاد لسرقة أغانيه عن طريق القرصنة إلكترونية عام 2011، حيث تم تسريب ثلاث دقائق من أغنيته "استحملتني" من ألبوم "يا سلام" وتم نشر مقطع الأغنية عبر صفحة مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضبه واتجه إلى حماية حقوقه الفنية.

خلافات محمد فؤاد مع شركة الإنتاج



أعلنت إحدى شركات الإنتاج عام 2019 عن خلاف كبير مع محمد فؤاد، واتهمته بعدم الالتزام بسبب عقد ألبوم كان من المفترض تسليمه بعد ثورة يناير 2011 ونفى فؤاد تعاقده مع الشركة، إلا أن النزاع وصل إلى المحاكم.

محمد فؤاد

أزمات مسلسل الضاهر



واجه الفنان محمد فؤاد، عدة أزمات مع مسلسل "الضاهر" بداية من تراجع إحدى القنوات عن عرضه بعد توقيع العقد، كما واجه العمل مشكلات إنتاجية وقانونية، حيث نشب خلاف بين محمد فؤاد والمؤلف تامر عبد المنعم حول الأجر وتأخر التصوير، مما أدى إلى تأجيل العمل لمدة أربع سنوات وتم العرض في النهاية بعد حل الخلافات بينهما.

محمد فؤاد

انتقادات حول أغنية "الحفلة"



عندما أصدر الفنان محمد فؤاد أغنية "الحفلة"، التي تعاون فيها مع مغني المهرجانات الشعبية دبل زوكش، تعرض لهجوم كبير من النقاد، أبرزهم الموسيقار الراحل حلمي بكر الذي صرح بأن فؤاد "باع نفسه بالرخيص".

ورد محمد فؤاد في مداخلة هاتفية مؤكدًا أن هذا الأمر لم يمر عليه بسهولة، لكنه فضل التعامل مع الانتقادات بشكل أخلاقي.

نزاع محمد فؤاد مع موقع "يوتيوب"

حذفت إدارة موقع "يوتيوب" ثاني أغاني ألبوم "أحكيلك" الذي أصدرها محمد فؤاد عام 2021، وأغلقت القناة الرسمية أغنية فؤاد بناءً على طلب من شركة "قنوات".

أعلن محمد فؤاد تقديم بلاغ للنائب العام ضد الشركة، متهمًا إياها بانتهاك حقوقه وبعد سبعة أشهر، عادت الأغنية للقناة بعد انتهاء النزاع.

جدل صورة الفوتوشوب



تصدر محمد فؤاد عناوين الأخبار عندما انتشرت صورة معدلة له بالفوتوشوب تُظهره شبيهًا بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة ورد فؤاد عبر فيديو قائلاً: "الناس المحترمة مش الفوتوشوب.. بحبكم"، معبرًا عن تقديره لجمهوره.

محمد فؤاد

واقعة مستشفى عين شمس



في موقف مثير للجدل، تورط محمد فؤاد في مشادة مع طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي بسبب تأخر الكشف على شقيقه الذي كان يعاني من جلطة في القلب وأكد فؤاد أنه لم يكن ينوي الإساءة للطبيب، لكنه اضطر لنقل شقيقه لمستشفى أخرى لإجراء الجراحة اللازمة، وأعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقه.

الإصابة بالعصب السابع بعد حفل زواج نجله



كشف مصدر مقرب من محمد فؤاد عن إصابته بالعصب السابع بعد حفل زواج نجله عبد الرحمن، وبالفعل بدأ فؤاد علاجه في الساحل الشمالي بعد عودته من رحلة علاجية بألمانيا بسبب آلام في الظهر.



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