مصر تتزين لإستقبال الكريسماس.. استعدادات المحافظات لاستقبال احتفالات رأس السنة

تشهد محافظات الجمهورية استعدادات مكثفة لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد .

وفي التقرير التالي يرصد الموجز تسابق المدن المختلفة لتزيين شوارعها وميادينها، وتعزيز البنية التحتية والخدمات السياحية، لتقديم تجربة استثنائية تجمع بين الجمال والتنظيم. وتتنوع الأنشطة بين عروض ترفيهية، حملات نظافة، وتجهيزات خاصة بالديكورات الاحتفالية، بما يضفي رونقًا مميزًا لهذه الفترة من العام.

الوجهات السياحية تتألق

في البحر الأحمر، وتحديدًا مدينتي الغردقة ومرسى علم، تتواصل التحضيرات عبر تجهيز الشوارع بأشجار الكريسماس والزينة البراقة، بجانب برامج متميزة في الفنادق والمنتجعات السياحية، تتضمن حفلات موسيقية وعروضًا ترفيهية تناسب جميع الأعمار. وأكد الخبراء زيادة الإقبال على هذه الوجهات من جنسيات أوروبية وعربية، بفضل أجوائها الدافئة وخدماتها الفاخرة.

الإسكندرية تحتفي بروح الفن والبهجة

أما عروس البحر المتوسط، فتشهد فعاليات كرنفالية ضمن مبادرة "ليالي شباب الإسكندرية"، حيث تُقدم عروض فنية متنوعة، تشمل الديفيليه الفلكلوري وعروض التنورة والمزمار البلدي، إضافة إلى أنشطة ثقافية وترفيهية في الميادين والمناطق العامة. كما أتمت مديرية الأمن استعداداتها لضمان أجواء احتفالية آمنة، عبر خطط تأمين شاملة للكنائس والمناطق الحيوية.

النظافة والجمال أولوية في المحافظات

وفي محافظات المنيا والفيوم وأسيوط، تتكثف الجهود لتنظيف الشوارع، تجميل الكورنيشات، وصيانة أعمدة الإنارة، استعدادًا لاستقبال المواطنين والسياح. كما أطلقت الفنادق والمنتجعات برامج احتفالية متميزة، تتضمن عروضًا غنائية واستعراضية، إلى جانب تقديم خصومات خاصة لجذب الزوار.

فعاليات تراثية وتجارب سياحية أصيلة

تحتضن محافظة سوهاج احتفالات أعياد الميلاد في أجواء تجمع بين التاريخ والتراث، حيث تُنظم جولات سياحية شاملة لزيارة معالمها الأثرية، مثل معبد أبيدوس والدير الأبيض، إضافة إلى معارض الحرف اليدوية التي تعرض المنتجات المحلية أمام السياح، مما يعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية متنامية.

خطط أمنية وتنظيمية متكاملة

تشهد كافة المحافظات خططًا أمنية محكمة لضمان سلامة الاحتفالات، مع حملات لإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية. كما تُرفع درجات الاستعداد القصوى في المرافق العامة والوحدات الصحية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة الأعياد.

بهذه التجهيزات، تتحول مصر إلى لوحة فنية متألقة تعكس روح الأعياد والبهجة، مستقطبةً زوارًا من كل مكان، للاحتفال في أجواء ساحرة تعكس جمالها وتراثها الغني.

اقرأ أيضًا :





