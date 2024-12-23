المتحرش.. قصة شاب حاول ملامسة فتاة فتحولت حكايتهما إلى قضية

المتحرش... حاول المتهم المتحرش بالفتاة ملامسة جسدها وانتهاك حرمته، حاولت إيقافه بالأمر، ظنا منها أنه لا يقصد، ولكن هيهات فذاك الذئب كان يحاول قتل نظرة فتاة بريئة لجسدها على أنه خاص بها، وحاول هتك عرضها وتلك هي التهمة التي واجهها، تفاصيل الواقعة تسردها الموجز في السطور التالية.

المحكمة تنظر محاكمة المتهم المتحرش

نظرت محكمة جنايات القاهرة اليوم، والتي انعقدت في التجمع الخامس، محاكمة المتهم المتحرش بهتك عرض فتاة داخل محل في مدينة بدر، حيث أثارت الواقعة الجدل بين الكثير من الأشخاص.

محاكمة المتهم المتحرش بتهمة هتك عرض فتاة

داخل محل المأكولات بمدينة بدر بدأت الواقعة، حيث تم توجيه تهمة الإعتداء على فتاة داخل محل مأكولات بمدينة بدر، بعدما قام بملامسة جسدها قصدا أثناء وقوفها داخل المحل، الأمر الذي أثار حفيظة الفتاة.

المجني عليها تحاول إيقاف المتهم المتحرش

الفتاة في البداية ظنت أن المتهم المتحرش لا يقصد لمس جسدها، فوجهت له الكلمات بالتوقف والابتعاد عنها قليلا، ولكنه كعادة المتهم استمر في تصرفاته الغير لائقة لتصرخ الفتاة طالبة النجدة ممن حولها، ويبدأ بينهما المشاجرة وتتدخل قوات الأمن بالمكان.

ضبط المتحرش

تحريات المباحث تؤكد فعل المتهم

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم المتحرش ارتكب أكثر من واقعة بنفس الطريقة، وعلى أكثر من فتاة، ووجه له عدة اتهامات مشابهة، ليتم إحكام الكمائن وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته بما نسب إليه، أقر بفعلته.

محاكمة المتهم المتحرش

وجاءت محاكمة المتهم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، والمستشارين كامل سمير كامل، وسامح العنتبلي، وشريف السعيد، مع أمانة سر وائل فراج و محمود الرشيدي.

جدير بالذكر أن هناك الكثير من القضايا المشابهة لذا ينتظر الكثيرون من الأشخاص من المهتمين والمراقبين ومن لهم قضايا مشابهة، الحكم الذي سيتم إصداره من قبل هيئة المحكمة في هذه القضية المتمثلة في الاعتداء على الفتاة بالتحرش بها داخل محل مأكولات بمدينة بدر.

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