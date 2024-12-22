دعاء لمن تأخر في الإنجاب.. أدعية سيدنا زكريا عليه السلام هي الحل

دعاء لمن تأخر في الإنجاب.. يبحث الكثير عن أفضل الأدعية من أجل الحصول على الذرية الصالحة، وبالتالي لن ينسى الكثيرون قصة سيدنا زكريا التي تهم كثير من المسلمين.

ولأن الأولاد يعدون من النعم والأرزاق التي يمنحها الله تعالى لعباده، إذ قال عز وجل في كتابه الكريم: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا»، لذلك، من يتأخر في الإنجاب يزيد من كمية الدعاء لله عز وجل، حيث قد جاء عن سيدنا زكريا عليه السلام أنه دعا الله، حينما رفع يديه إلى السماء، أن يرزقه الله بالذرية الصالحة.

الموجز في التقرير التالي ينقل بالتفصيل دعاء لمن تأخر في الإنجاب.

دعاء لمن تأخر في الإنجاب

دعاء لمن تأخر في الإنجاب

دعاء النبي ذكريا عليه السلام للإنجاب

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله تعالى ذكر في سورة آل عمران دعاء سيدنا زكريا للإنجاب في قوله تعالى: «هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، ويمكن ترديد الدعاء بهذه الصيغة: قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا* وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا*‏ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا».

وأشار أيضاً أمين الفتوى بدار الإفتاء عقب ذكر دعاء سيدنا زكريا للإنجاب إلى أن «الصيغ كثيرة ندعى الله وبإذن الله ربنا يتقبل ونبدأ الدعاء بالصلاة والسلام على النبى ونختمه كذلك فالله يقبل الصلاة على النبى وهو أجود أن يقبل ما بينهما».

أفضل أدعية الإنجاب

وبخلاف دعاء سيدنا زكريا عليه السلام للإنجاب، إلا أن هناك عدد من الأدعية التي يمكن الإستعانة بها للرزق من الله تعالى بالذرية الصالحة وجاء عن السلف الصالح منها:

- اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.

- اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

- يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

- اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.

- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين.

- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات.

دعاء لمن تأخر في الإنجاب

اقرأ أيضاً:

دعاء نهاية العام الميلادي.. بداية جديدة مليئة بالبركة وقرب إلى الله

دعاء المظلوم.. حكمه وأفضل الطرق للدعاء على الظالم