ماس كهربائي.. القصة الكاملة لـ حريـ.ق مطعم تفويلة في شارع فيصل الرئيس

حريـ.ق مطعم تفويلة.. أضيئت سماء فيصل فجر اليوم، بعدما اندلع حـ.ريق هائل بمطعم تفويلة الكائن بشارع فيصل، حيث بدأ باشتعال بسيط ليحاول الجميع السيطرة على الحريق بطفايات الحريق، ولكن النيرات انتشرت كالهشيم بشكل سريع.

والتهمت جميع محتويات المطعم، بالكامل، فضلا عن أن النيران طالت طالت الطوابق التي تلي العقار حتى الطابق الخامس، والعقار المجاور لمطعم تفويلة.

الموجز تسرد تفاصيل حـ.ريق مطعم تفويلة.

حريـ.ق مطعم تفويلة

وأسفر حريـ.ق مطعم تفويلة، عن تفحم المطعم والطوابق الخمس التي تعلوه، فضلا عن السيارات المتوقفة بجانب المطعم والعقار المجاور له، لتؤكد المصادر الأمنية، أنه لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح البشرية حتى الآن، ولكن الخسائر المادية جسيمة جدا.

وفور تلقي الإشارة بـ حـ.ريق مطعم تفويلة انطلقت فريق الحماية المدنية إلى مقر الحادث، وتم إمداد الحريـ.ق بـ5 سيارات إطفاء، ليتم السيطرة على الحـ.ريق، بعد بذل الكثير من الجهود المضنية لمنع انتشار حريـ.ق مطعم تفويلة وامتداداه النيران إلى المباني المجاورة.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع، وانتدبت فريق متخصص من المعمل الجنائي، لنعرفة ملابسات حدوث الحـ.ريق، لتشير المعاينة المبدئية أن الماس الكهربائي في اللافتة الإعلانية هو السبب الرئيسي.

كثافة مرورية

وانتشرت الكثافة المرورية في الشارع بسبب الحـ.ادث، ولكن تم انتداب هيئة المرور لتعيد الحركة المرورية لطبيعتها، بعدما تم السيطرة على الموقف، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحادث.

وشددت النيابة العامة على سرعة وصول فريق المعمل الجنائي لمعاينة حـ.ريق مطعم تفويلة والذي اندلع بمطعم تفويلة الكائن في شارع فيصل، لمعرفة الأسباي الحقيقية وراء الحـ.ريق والوقوف على ملابساته والتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه.

وكشفت قوات الإمن التابعة لمحافظة الجيزة، عن وجود بعض الإجراءات الضرورية للسيطرة على حـ.ريق مطعم تفويلة، والذي التهم جميع محتويات المطعم والعقار، بالإضافة إلى وصوله للعقار المجاور واحتمالية وصوله لعقار آخر مجاور، ولكنه تمت السيطرة على الحـ.ريق بشكل كامل، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في شارع فيصل بشكل طبيعي.

حـ.ريق مطعم تفويلة

حـ.ريق مطعم تفويلة

قوات الحماية المدنية

وكانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت حـ.ريق مطعم تفويلة والذي اندلع داخل مطعم تفويلة الكائن بأحد العقارات بشارع فيصل بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفاده وصول إشارة من الأهالي بالمنطقة، يؤكد نشوب حـ.ريق عمارات سكنية كائنة في شارع فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مصطحبين سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

حـ.ريق مطعم تفويلة

حـ.ريق مطعم تفويلة

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