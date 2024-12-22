خدمة الحجاج 2025.. تُعد شرفًا عظيمًا ومسؤولية كبيرة يسعى الكثيرون لنيلها والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتزامنًا مع قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025، يتزايد البحث عن شروط التقديم في خدمة الحجاج 2025، حيث تهدف الجهات المختصة إلى اختيار الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات الحجاج وضمان تقديم تجربة روحانية آمنة ومريحة لهم.

شروط التقديم في خدمة الحجاج 2025

وتُحدد شروط التقديم في خدمة الحجاج 2025 بعناية لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، وتشمل هذه الشروط غالبًا الجوانب الصحية والبدنية، إلى جانب التمتع بالخبرة أو المؤهلات التي تُعزز قدرة المتقدمين على أداء مهامهم بكفاءة، كما تتطلب خدمة الحجاج التحلي بروح التعاون والتفاني، لما تتضمنه من مسؤوليات تتنوع بين الإرشاد، وتقديم الدعم اللوجستي، والرعاية الصحية.

وقد بدأ اليوم الأحد، تلقى طلبات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية بحسب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، وتستمر حتى 2 يناير المقبل، على الموقع الإلكتروني للمؤسسة من هنا، بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية.

‎الموجز ينقل شروط التقديم في خدمة الحجاج 2025 وهي كالآتي:

اشتملت ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام في خدمة الحجاج 2025 بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد.

شروط التقديم في خدمة الحجاج 2025

كما تم ‎منح الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة،

ومن المنتظر أن يتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.

إلى جانب ختيار المشرفين أفضل العناصر القادرة على خدمة الحجاج، متوجهة بالشكر والتقدير لمشرفي الجمعيات في موسم الحج المنقضي ، حيث كانوا على قدر المسئولية، وكانوا خير عونٍ لحجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية.

وتستكمل الشروط في خدمة الحجاج 2025 التالية:

أن يكون أدى مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية.

أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019.

وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج.

‎ ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 60 عاما ويحسب السن في 30 يونيو 2025

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