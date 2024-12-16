الإستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي.. التكلفة

مع اقتراب موسم الحج 2025، ترتفع نسبة البحث حول طريقة الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، وتعتبر هذه القرعة هي فرصة كبيرة ومهمة للراغبين في أداء فريضة الحج وبتكاليف مناسبة وخدمات متميزة، حيث يتم تنظيمها تحت إشراف الجمعيات الأهلية المعتمدة، وهذا ما سيقدم تفاصيله الموجز فيما يلي.

الإستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية

حج الجمعيات 2025

ويتساءل الكثير من المواطنين المسلمين عن تفاصيل الإستعلام عن نتيجة حج الجمعيات 2025 بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية 2025 الذي تقوم بتنظيمه وزارة التضامن الاجتماعي الذي تشرف عليه سنويًا.

الإستعلام عن نتيجة حج الجمعيات بالرقم القومي

ويمكن لكافة المتقدمين في قرعة حج الجمعيات 2025 من جميع محافظات مصر الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 1446-2025 ببساطة وسرعة باستخدام الرقم القومي فقط، ويتم ذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتيجة عبر بوابة الحج المصرية، التي تسمح للوصول السريع والمباشر للمعلومات المتعلقة بحالة الطلب.

خطوات الإستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي

أولا قم بزيارة بوابة الحج المصرية 2025 عبر الرابط الرسمي.

وبعدها اضغط على خيار "استعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025".

ثم أدخل الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل الصورة في بطاقة الرقم القومي).

وبعد ذلك كتابة رمز التحقق المعروض.

والآن قم بالضغط على زر "بحث" لعرض النتيجة وحالة الطلب.

وتجري وزارة التضامن الاجتماعي، القرعة إلكترونيًا بهدف ضمان العدالة لكافة المتقدمين، ويتم الإعلان عن النتائج عقب الإنتهاء من كل الإجراءات التنظيمية، ويمكن للمواطنين أيضاً الإستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الحج المصرية أو عن طريق موقع الوزارة الرسمي.

تكلفة حج الجمعيات الأهلية

وبالنسبة لأسعار حج الجمعيات الأهلية 2025، بناءاً على ما كشفت عنه وزارة التضامن الاجتماعي فتبلغ 240 ألف جنيه.

خطوات سداد تكاليف حج الجمعيات

- كافة فروع بنوك «القاهرة - الأهلي – مصر» وفي كل محافظات الجمهورية.

- وكافة مكاتب البريد في كل المحافظات (الدفع على حساب مصاريف حج الجمعيات الأهلية).

حج الجمعيات الأهلية

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