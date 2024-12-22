يناير المقبل.. الفصل بالإعـ.ـدام على قاتـ.ـل مينا موسى

مينا موسى.. كانا صديقين يسيران معا ويضحكان معا، ألا أن الشيطان قرر اللعب بعقل أحدهما، ليقتل صاحب عمره، قاتل مينا موسى حاول طلب فدية من أهله ولكنه قتله بعدما قيده وعذبع دون قصد، تفاصيل الحادث تسردها الموجز.

تحويل أوراق قاتلي مينا موسى للمفتي

محكمة جنايات شمال القاهرة قضت اليوم، بإحالة أوراق المتهمين بقتل الممرض مينا موسى والذي كان يقطن في منطقة الزاوية الحمراء، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وتم تحديد جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم.

ومن جانبه وجه ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على قاتلي الشاب مينا موسى، حتى يكزنوا عبرة لمن لا يعتبر، فجريمتهم ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها النفوس، فمينا موسى كان يخرج بحثا عن لقمة عيشه، ليس للعب أو لشهوة من شهوات الدنيا، وكان يعمل في مهنة التمريض المهنة الأسمى على الإطلاق، ولكن في موعد زيارته أعاده المجرمين إلى أسرته أشلاء ممزقة.

طلب الدفاع

وطالب دفاع المتهم الأول وصديق المجني عليه، تحويل وصف القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

أزمة مالية السبب

وفي تحقيقات النيابة أشار المتهم الأول امروره بأزمة مالية، تسبب في تمكن الشيطان منه ليبث سنه بأذنيه وتطاوعه نفسه على قتل صديقه مينا موسى، حيث كان يعمل جليسًا لكبار السن، ويقيم مع رجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة.

وتابع المتهم في التحقيقات أنه استضاف قريب له من محافظة المنيا في مكان عمله، وظل لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، تحدث مع قريبه ذاك عن ضيق الحال ليقترح اختطاف مينا وطلب فدية من أهله، الخطة التي باركها الشيطان، ونفذاها بالفعل، فبعد تفكير طيلة الليل عن كينونة الشخص الذي سيخطفانه، تبادر إلى ذهنه صديقه مينا، حيث طلب منه من فترة اللحث عن عمل، لذا أوهمه بإيجاد ما يناسبه.

مينا موسى

أقوال المتهم بقتل مينا موسى

وأكمل المتهم بقتل مينا موسى، أنه و قريبه وضعا الخطة للإجهاز عليه، واتفقا على الانتظار في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.

واتفق المتهم بقتل مينا موسى أنه انتظره حتى إذا حضر أمسك عصا حديدية وضرباه بها على رأسه، ثم سرقاه وأجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما، ولكن المجني عليه حاول المقاومة ليجبراه مرة أخرى على تسجيل صوتي لوالده يطلب منه مبلغا ماليا.

المجني عليه حاول الاستغاثة بالجيران، ليكتما المتهمين نفسه بقطعة قماش وكبلا يديه وقدميه من الخلف وألقياه على الأرض فظل يضرب الأرض بقدميه للنجدة، وهنا أمسكا بالعصا الحديدية وانهالا بها ضربا على رأس الضحية حتى انفجر الدم من فمه وأنفه وأذنيه ومات في أيديهما.

تقطيع أشلاء المجني عليه

حاول المتهمين التفكير بسرعة شديدة في طريقة للتخلص من جثة مينا موسى، ليأتيا بمنشار وقطعا جثتة إلى أشلاء ووضعاها في أكياس بلاستيكية، ثم حملاها على فترات متقطعة وألقياها في ترعة الاسماعيلية، وأخذا هاتفه وكسراه وألقياه في منطقة غمرة، ثم توجها إلى محطة مصر وألقيا حقيبته فيها.

بلاغ باختفاء مينا موسى

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا باختفاء ممرض يدعى مينا موسى، حيث أبلغ والده عن اختفاؤه، ليتضح من تحريات المباحث وجود شبهة جنائية، و أن صديق المجني عليه استدرجه، واستعان بآخر لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

تم تقنين الإجراءات القانونية، وإحكام الكمائن وإلقاء القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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