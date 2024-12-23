موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة ليفربول القادمة ضد ليستر سيتي ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة للحفاظ علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي التي يحتلها برصيد 39 نقطة.

موعد مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي

يلتقي فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس 26 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي

يمكنك متابعة مواجهة فريق ليفربول ضد ليستر سيتي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

نادي ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي

من المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره فريق ليستر سيتي العناصر التالية..

حراسة المرمى: كيليهير.



خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



وسط الميدان: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.



خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة فريق ليفربول نظيره فريق ليستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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