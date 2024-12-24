محمد فريد .. اكتشفه عبد الله فرغلي وعانى في أواخر حياته من نقص الهيموجلوبين في الدم

الفنان محمد فريد كان واحدًا من الأسماء البارزة في عالم الفن، وقد امتدت مسيرته الفنية لأكثر من 50 عامًا، استطاع خلالها أن يثبت نفسه كممثل موهوب في مجالات السينما والمسرح والتليفزيون، عرفه الجمهور من خلال أدواره المتنوعة التي تركت بصمة في العديد من الأعمال الفنية المميزة، ورغم رحيله عن عالمنا إلا أن أعماله لا تزال حاضرة في ذاكرة محبيه وجمهوره.

معلومات عن محمد فريد

ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان محمد فريد، وُلد الفنان محمد فريد في يوم 24 ديسمبر عام 1940 في بني سويف، وهو ينتمي إلى عائلة زيدان في مركز إهناسيا، ظهرت موهبته خلال دراسته للثانوية العامة في مدرسة بني سويف، حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية في عام 1962، وبدأ مسيرته الفنية في مرحلة الثانوية، حيث تعلم العزف على عدة آلات موسيقية مثل العود والكمان والناي والطبلة.

محمد فريد

اكتشفه الفنان الراحل عبد الله فرغلي، أثناء عمله مدرسًا للغة الفرنسية في المدرسة الثانوية ببني سويف، ليأخذه إلى القاهرة حيث أصبح جزءًا من الوسط الفني، بدأت مسيرته الفنية من خلال مشاركته في مسرحية "30 يوم في السجن"، وفي منتصف الستينيات انضم إلى فرقة عبد العزيز محمود، حيث تدرب على تحريك العرائس والأداء الصوتي والصامت، كما انضم إلى فرقة مسرح الطليعة، ليبدأ رحلته التي امتدت على مدار 50 عامًا في الفن.

كما كانت له لقاءات هامة في مسيرته، حيث آمن المخرج الكبير صلاح أبو سيف بموهبته واختاره لتجسيد دور مهم في فيلم "السقا مات"، الذي أظهره للجمهور بشكل قوي، وتنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، شارك في حوالي 246 عملًا، من أبرزها: "حب في الزنزانة"، "الشيطانية التي أحبتني"، "ليالي الحلمية"، "الشهد والدموع"، وفيلم "حار جاف صيفًا" الذي حصد عدة جوائز في المهرجانات العربية، كما شارك في العديد من الأعمال مع كبار النجوم مثل سعاد حسني، عادل إمام، نيللي، لبلبة، عمرو سعد، وناهد السباعي.

محمد فريد

آخر أعمال الفنان محمد فريد

كانت آخر أعمال الفنان محمد فريد في الدراما التلفزيونية مسلسل "بركة" الذي تم عرضه عام 2019، حيث قدم شخصية الحاج صالح،

أما في السينما، فكان آخر عمل قدمه هو فيلم "ساعة ونص" الذي عرض عام 2012، حيث لعب خلاله دور إبراهيم سائق القطار، كما كرم عن مجمل أعماله في مهرجان القاهرة للدراما خلال دورته الأولى التي أقيمت في سبتمبر 2022.

محمد فريد

كواليس مشاركة محمد فريد في مسلسل “ليالي الحلمية”

وحكى الفنان محمد فريد في لقاء سابق له مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس خلال استضافتها في برنامجها «صاحبة السعادة»، عن كيفية اشتراكه في مسلسل "ليالي الحلمية"، موضحاً أن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة هو الذي رشحه للمخرج إسماعيل عبد الحافظ، مضيفاً:"الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة كان يعلم بقدراتي في المزيكا مثل الطبلة والعود لأني أيام ثانوي عزفت على كل الآلات الموجودة وقتها، ورشحني للمخرج إسماعيل حافظ لدور صبي سماسم، بعت لي إسماعيل عبدالحافظ، وقال لي أنا شايف إنك هتعمل الدور كويس، والرحلة بدأت من هنا مع مسلسل ليالي الحلمية".

وعانى محمد فريد خلال الأيام الأخيرة من حياته من المرض وتدهورت حالته الصحية للفنان بسبب إصابته بمرض نقص الهيموجلوبين في الدم.

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