قائد الجيش الليبي يطلق تصريحات مثيرة في ذكري استقلال ليبيا

تصريحات قائد الجيش الليبي.. تحتفل دولة ليبيا هذه الأيام بالذكرى 73 لاستقلالها، وسط استمرار تواجد القواعد العسـ ـكرية والقوات الأجنبية في غرب البلاد وشرقها، وألقي المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي كلمة هامة بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا بعذ فيها برسائل هامة، وينشرها “الموجز” في التقرير التالي.

قائد الجيش الليبي يوجه رسالة للقوات المسلحة الليبية

وجه قائد الجيش الليبي رسالة للقوات المسلحة الليبية قائلًا: "نحن سائرون بعون الله في طريق البناء والإعمار رغم كل التحديات والعوائق، لا غاية لنا إلا أن نرى طموحات وآمال المواطن الليبي قد صارت أمرًا واقعًا وأن دماء شهدائنا وجرحانا لن تذهب سدى".

قائد الجيش الليبي

ودعا قائد الجيش الليبي لتكاتف الجهود المحلية والدولية على حد سواء للعمل على مشروع جاد يتجنب تكرار التجارب الفاشلة في ليبيا.

قائد الجيش الليبي يدعو لبناء دولة الدستور في ليبيا

وطالب قائد الجيش الليبي بالعمل على بناء دولة الدستور في ليبيا، والتي تواكب متطلبات العصر وتطوره، وتنقذ البلاد من أزماتها السياسية المتفاقمة وخطورة تداعياتها على سلامة ليبيا.

وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن القوات المسلحة الليبية ستكون في مقدمة الداعمين لأي مشروع وطني ومدافعة عنه بكل ما لديها من قوة.

قائد الجيش الليبي يعلق علي التطورات الإقليمية في المنطقة

وعلق قائد الجيش الليبي علي التطورات الإقليمية في المنطقة قائلًا إنهم يراقبون المتغيرات الخطيرة التي تجتاح المنطقة، وإنهم على درجة عالية من اليقظة والجاهزية لحماية مكتسباتهم ومقدراتهم والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار".

الدبيبة: ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات إقليميًا ودوليًا

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أكد أنه لن يسمح بأن تتحول دولة ليبيا لمأوى للعسـ ـكريين الهاربين من بلدانهم أو استخدامها ورقة ضغط بأي مفاوضات أو صـ ـراعات.

وأكد الدبيبة أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات إقليميًا ودوليًا، مضيفًا أن بعض دول المنطقة تشهد متغيرات تفرض عليهم التكيف السريع معها.

عبد الحميد الدبيبة

وانتشرت أنباء، خلال الأيام الماضية عن عمليات نقل معدات عسـ ـكرية روسية متطورة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، من قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية في سوريا إلى شرقي ليبيا.

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