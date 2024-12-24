هل يستطيع شخص عمل سحر لآخر بتعطيل الزواج؟.. الإفتاء تحسم الجدل

يشغل سؤال تأثير السحر على تعطيل الزواج، الكثير من الناس والمجتمعات العربية، ويبحث الكثير عن الحل المثالي لزواج الفتيات.

يرصد الموجز، الإجابة على كم التساؤلات حول سؤال "هل يمكن أن يؤثر السحر على الزواج ويؤدي إلى تعطيله؟

في هذا السياق، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذه التساؤلات في تصريحات إعلامية سابقة، مؤكدًا على دور الإيمان بالله والثقة في أقداره.

الزواج رزق

أوضح الدكتور علي فخر أن الزواج رزق كأي رزق آخر، ونصيب من الله سبحانه وتعالى ويأتي في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب.

وأكد أن القلق بشأن احتمالية وجود تأثير خارجي مثل السحر يجب أن يقابله إيمان بأن الله هو المدبر لكل شيء.

وشدد على أهمية الدعاء، وذكر الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن، كأفعال تجلب الخير والبركة.

الزواج

تأثير السحر وحقيقته

ردًا على التساؤلات حول إمكانية تأثير السحر على الزواج، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الاعتقاد بأن السحر يمكن أن يمنع الزواج يتعارض مع النصوص الشرعية.

وأشار إلى قوله تعالى: "إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا" (النساء: 76)، مؤكدًا أن السحر لا يمكن أن يمنع رزقًا كتبه الله لعبده، فالزواج من الأقدار التي يكتبها الله لكل إنسان.

وأضاف أن الدعاء هو الوسيلة التي يمكن أن تغير القدر المرتب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرد القدر إلا الدعاء"، مما يؤكد أهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.

التعامل مع تأخر الزواج

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المسلم يجب أن يتعامل بحكمة مع أي مصائب أو تأخير في الأمور، ونبهت إلى أن تعليق تأخر الزواج على السحر أو الحسد يؤدي إلى الدخول في دوامة من الأوهام.

وأشارت إلى أن العلاج من السحر الحقيقي أو المتوهم يتمثل في الالتزام بالوسائل الشرعية مثل كثرة ذكر الله، وقراءة القرآن، والدعاء، والالتزام بالطهارة.

دار الإفتاء

نصيحة للمقبلين على الزواج

شددت دار الإفتاء على أن أفضل وسيلة للوقاية من السحر والحسد هي الاستعانة بالله والتوكل عليه، مع ضرورة تجنب اللجوء إلى المشعوذين أو الدجالين.

وذكرت دار الإفتاء أن المسلم يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يثق بأن الخير قادم في الوقت المناسب.

في النهاية، التمسك بقوة الله والإيمان به وبقدره يجعلك دائما لا تخف من السحر فقوة الإيمان هي الانتصار على كل جن وإنس.

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