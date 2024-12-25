بيراميدز يواجه فاركو في صراع النقاط بالدوري المصري الممتاز الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فاركو مساء اليوم الاربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل هذا اللقاء المرتقب في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره فاركو مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعةً وذلك على أرضية استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بالدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

وتذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره فاركو مساء اليوم الأربعاء على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط.

بيراميدز

جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثليهما وخسر في لقاء.

بينما يتواجد نادي فاركو في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه 7 نقاط في رصيده جمعها من الفوز بمباراتين والتعادل بلقاء وحيد وتلقي هزيمتين في المسابقة.

قائمة نادي بيراميدز لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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