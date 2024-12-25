3 مواجهات ساخنة في الدوري المصري اليوم.. بيراميدز ضد فاركو في المقدمة

يترقب عشاق الكرة المصرية، 3 مباريات ساخنة ببطولة الدوري المصري اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة للموسم الجاري 2024-2025.

يلتقي خلال مواجهات اليوم فريق بيراميدز ضد نظيره فريق فاركو كما يلتقي فريق الاتحاد السكندري ضد فريق مودرن سبورت ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره فريق حرس الحدود.

موعد مباراة بيراميدز ضد فاركو

يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق فاركو، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد فاركو

يمكنك متابعة مباراة بيراميدز ضد فاركو، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

بيراميدز ضد فاركو

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد فاركو

من المتوقع أن يشهد تشكيل بيراميدز ضد نظيره فاركو ببطولة الدوري المصري الدفع بالعناصرالتالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - على جبر- محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه- مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي ، إبراهيم عادل ، مصطفى فتحي

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت

يواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره مودرن سبورت، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود

يواجه فريق الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري للموسم الجاري 2024-2025.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. زد -9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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