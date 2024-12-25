بعد قليل.. محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة التهديد والابتزاز والتشهير

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، بعد قرر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، إحالتها إلى محكمة الجنح.

وتواجه مساعدة الفنانة هالة صدقي، تهم التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، وقد تم إحالتها من نيابة جنوب الجيزة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط الذي أجرى التحريات والتي أثبتت بدورها ارتكاب المتهمة للواقعة.

هالة صدقي تتصدر التريند

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد تصدرت تريند جوجل بعد إصدار حكم المحكمه لإنهاء الجدال المنتشر لاتهامها بالنصب في قضية العامله الخاصه بها الشهيرة، والتي اتهمتها مساعدتها حسنية بالنصب وعدم تسليمها مبلغ 150 ألف ريال سعودي مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير، ومع موقع الموجز نلقي الضوء على حقيقة الأمر.

إتهام هالة صدقي بالنصب

بدأت الأزمة بين هالة صدقي والخادمة "حسنية" عندما تقدمت الثانية ببلاغ ضد الفنانة تتهمها بالنصب عليها بعد عدم تسليمها المبلغ المتفق عليه، وهو 150 ألف ريال، مقابل مشاركتها في برنامج "شكراً مليون" الذي يقدمه برنامج خليجي، وجاء في البلاغ أن الفنانة صدقي أخلت بوعدها بعد انتهاء الحلقة، ولم تسلم المبلغ المتفق عليه للمساعدة التي كانت قد ساعدتها في البرنامج.

وانتهت تحقيقات النيابة بعدم وجود جريمة، حيث تبين من خلال استجواب جميع الأطراف وتفريغ التحقيقات أن الاتهام لم يكن قائمًا على أدلة قوية، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بعدم إقامة الدعوى ضد الفنانة.

هالة صدقي

ماذا قالت هالة صدقي عند اتهامها بالنصب؟

وعند التحقيق مع هالة صدقي في البلاغ المقدم ضدها،أنكرت جميع الاتهامات الموجهة إليها، وأوضحت أن المبلغ المتفق عليه في البرنامج تم تحويله فعليًا إلى مساعدتها ولكن بالعملة المحلية، بما يعادل المبلغ بالريال السعودي، وذلك بعد أن تم الاتفاق على تبرع جزء من المبلغ لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب. وأضافت الفنانة أنها كانت قد وعدت مساعدتها بمنح جزء من المبلغ ولكن المساعدة أظهرت طمعًا في المبلغ الكامل، مما أدى إلى تعكير العلاقة بينهما.



إتهامات تلاحق مساعدة الفنانة هالة صدقي

نُقلت اتهامات أخرى ضد حسنية من قبل الفنانة هالة صدقي، حيث طالبت المساعدة بالحصول على كامل المبلغ، بعد أن شاهد أهلها وجيرانها الحلقة التي أظهرت الفنانة وهي تقدم المبلغ في البرنامج، ما أثار ادعاءاتها بأنها لم تتلق المبلغ كاملًا. وأشارت هالة صدقي إلى أنها قد أودعت المبلغ الذي ظهر في البرنامج في حساب مساعدتها، ثم قدمت لها 820 ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل 100 ألف ريال سعودي، لكن المساعدة ظلت تضغط عليها للحصول على كامل المبلغ.



هل هددت حسنية الفنانه هالة صدقي بالتشهير بها؟

بالفعل نفذت المساعدة "حسنية" تهديدها بالتشهير بالفنانة عبر وسائل الإعلام بعد أن رفضت عودتها للعمل معها مجددًا، وأضافت أنها قامت بابتزازها عن طريق التهديد بنشر فضائحها على وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم تستجب لطلباتها وقد تم تداول اتهامات الفنانة بالاحتيال والنصب على منصات السوشيال ميديا، مما أثر بشكل كبير على سمعتها، بحسب تصريحاتها.

قرار النيابة في قضية هالة صدقي

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، حيث تم توجيه اتهامات الابتزاز والتهديد والتشهير ضد المساعدة حسنية، وقد استجوبت النيابة المتهمة، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه، وأوضحت التحقيقات أن المساعدة قد ارتكبت الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

قضية الفنانة هالة صدقي مع مساعدتها حسنية تنطوي على اتهامات متبادلة بين الطرفين، حيث يزعم كل طرف أن الآخر أخلف وعده. في النهاية، حفظت النيابة التحقيقات في قضية النصب بحق الفنانة صدقي، بينما تم تحويل قضية الابتزاز والتشهير إلى المحكمة. تتواصل القضايا القانونية، ومن المتوقع أن يتم حسمها في الجلسات القادمة.

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