التضامن والأوقاف تحددان موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. إليك التفاصيل

خطبة الجمعة.. في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لتنظيم خطبة الجمعة القادمة في 27 ديسمبر 2024، حيث ستركز الخطبة على توعية المجتمع بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن هذا الاتفاق بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزاة الأوقاف.

دعم الأئمة والمجتمع من خلال التعاون بين الوزارات

وتستهدف هذه المبادرة تعزيز دور الأئمة في نشر الوعي المجتمعي، حيث سيحصلون على معلومات علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة حول مشكلة المخدرات وكيفية تحريمها في الدين، وتأتي هذه الجهود بالتعاون بين الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، بهدف تعزيز خطب الجمعة والأنشطة التوعوية بأسلوب متكامل.

خطبة الجمعة

مخاطر تعاطي المخدرات وأثرها على الصحة والمجتمع

تعاطي المخدرات يسبب العديد من الأضرار الصحية الخطيرة، ومنها تدمير خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى ضعف التركيز وفقدان الذاكرة، كما يسبب اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب والذهان، كما يزيد تعاطي المخدرات من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، مما يعزز احتمال حدوث السكتات الدماغية، وتعاطي المخدرات عبر الحقن يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهابات الكبد C، بالإضافة إلى ذلك، يسهم تدخين الحشيش في التهاب الشعب الهوائية المزمن ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والحلق.

خطبة الجمعة

استراتيجية وطنية شاملة للوقاية والعلاج

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تشمل الوقاية الأولية والتحول من الوعي إلى الوقاية في المؤسسات التعليمية والشبابية، وتنفيذ برامج موجهة للأسرة، كما تركز الاستراتيجية على تعزيز بيئات تعليمية ورياضية تساهم في تعزيز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المخدرات،و تشمل المحاور أيضًا تفعيل المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات وتعريف الجمهور بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان عبر الخط الساخن للصندوق "16023".

الخدمات العلاجية والدعم الاجتماعي للمصابين بالإدمان

يسعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى تقديم خدمات علاجية مجانية للمرضى، وفقًا للمعايير الدولية، في سرية تامة، كما تستهدف الاستراتيجية المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع.

خطبة الجمعة

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