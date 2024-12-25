كيف تكسب محبة الله وتكون في معيته؟.. علي جمعة يوضح الشروط

محبة الله سبحانه وتعالى،3 هي من أعظم النعم التي يسعى المسلمون للوصول إليها، فهي أساس السعادة والراحة النفسية في الحياة. لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: كيف يمكن للفرد أن يكتسب هذه المحبة ويظل في معية الله؟.

في هذا الإطار، يوضح علماء الدين، ومنهم الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الطرق التي تساعد المؤمن على كيف تكسب محبة الله؟ ، هذه الطرق تشمل الالتزام بالأعمال الصالحة، الإيمان القوي، والتوبة النصوح، بالإضافة إلى الإحسان إلى الناس والتزام الفرد بتعاليم الدين.

يسلط موقع الموجز الضوء على أهم الشروط التي يجب على المسلم اتباعها لنيل محبة الله والبقاء في معيته.

كيف تكسب محبة الله؟

كيف تكسب محبة الله؟

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى وضع في كتابه الكريم معيارًا واضحًا للحب في قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}، وأوضح جمعة أن الحب ليس مجرد كلام، بل هو دعوى تتطلب دليلاً عمليًا يُثبت صدقها. وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما نقول إننا نحب الله، يجب أن يكون لدينا دليل على ذلك من خلال التزامنا بأوامره".

حب الله واتباع أوامره

وأضاف جمعة عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه من المهم فهم شكل هذا الحب، مشيرًا إلى أن حب الله يجب أن يتجسد في أعمال تليق به، ومنها اتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه، وأكد أن الله سبحانه وتعالى وضع معايير واضحة للحب في القرآن الكريم، حيث بيَّن ما يحبه الله وما لا يحب. على سبيل المثال، قال تعالى: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}، مشيرًا إلى أن محبة الله لا تتوافق مع الفساد، كما أكد أن الله يحب المحسنين والمتوكلين، وأن الإسراف يتعارض مع محبته، كما ورد في قوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.

كيف تكسب محبة الله؟

مفتاح محبة الله: اتباع سنة النبي ﷺ

وأوضح جمعة أن مفتاح محبة الله يكمن في اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}، وأكد أن الاتباع هو الدليل الحقيقي على حب الله، موضحًا: "إذا أردت أن تكون محبوبًا من الله، عليك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دعوى الحب لا تكون صادقة إلا من خلال الاتباع".

وفي ختام حديثه، أكد جمعة أن السبيل الأكيدة للتقرب إلى الله هي من خلال اتباع تعاليم النبي ﷺ، مشيرًا إلى أن الاتباع هو أفضل دليل على صدق محبة الله.

كيف تكسب محبة الله؟

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