تأجيل محاكمة مساعدة هالة صدقي بتهمة الاختلاس والتزوير إلى يناير المقبل

قضت المحكمة المختصة في أولى جلسات محاكمة مساعدة وكانت الفنانة هالة صدقي، بتأجيل الحكم إلى 15 يناير 2025، عقب قرار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية بإحالتها إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح.

جدير بالذكر أن أولى محاكمات مساعدة الفنانة هالة صدقي، كان 15 ديسمبر، بعدما تم توجيه عدة تهم في قضايا مخالفة للقانون وتشمل الاختلاس والتزوير وانتهاك خصوصية الفنانة هالة صادقي من خلال موقعها الوظيفي.

تواجه مساعدة الفنانة هالة صدقي، تهم التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، وقد تم إحالتها من نيابة جنوب الجيزة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط الذي أجرى التحريات والتي أثبتت بدورها ارتكاب المتهمة للواقعة.

هالة صدقي

هالة صدقي تتصدر التريند

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد تصدرت تريند جوجل بعد إصدار حكم المحكمه لإنهاء الجدال المنتشر لاتهامها بالنصب في قضية العامله الخاصه بها الشهيرة، والتي اتهمتها مساعدتها حسنية بالنصب وعدم تسليمها مبلغ 150 ألف ريال سعودي مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير، ومع موقع الموجز نلقي الضوء على حقيقة الأمر.

إتهام هالة صدقي بالنصب

بدأت الأزمة بين هالة صدقي والخادمة "حسنية" عندما تقدمت الثانية ببلاغ ضد الفنانة تتهمها بالنصب عليها بعد عدم تسليمها المبلغ المتفق عليه، وهو 150 ألف ريال، مقابل مشاركتها في برنامج "شكراً مليون" الذي يقدمه برنامج خليجي، وجاء في البلاغ أن الفنانة صدقي أخلت بوعدها بعد انتهاء الحلقة، ولم تسلم المبلغ المتفق عليه للمساعدة التي كانت قد ساعدتها في البرنامج.

وانتهت تحقيقات النيابة بعدم وجود جريمة، حيث تبين من خلال استجواب جميع الأطراف وتفريغ التحقيقات أن الاتهام لم يكن قائمًا على أدلة قوية، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بعدم إقامة الدعوى ضد الفنانة.

قرار النيابة في قضية هالة صدقي

وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة قد أحالت الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، حيث تم توجيه اتهامات الابتزاز والتهديد والتشهير ضد المساعدة حسنية، وقد استجوبت النيابة المتهمة، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه، وأوضحت التحقيقات أن المساعدة قد ارتكبت الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

قضية الفنانة هالة صدقي مع مساعدتها حسنية تنطوي على اتهامات متبادلة بين الطرفين، حيث يزعم كل طرف أن الآخر أخلف وعده. في النهاية، حفظت النيابة التحقيقات في قضية النصب بحق الفنانة صدقي، بينما تم تحويل قضية الابتزاز والتشهير إلى المحكمة. تتواصل القضايا القانونية، ومن المتوقع أن يتم حسمها في الجلسات القادمة.

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