موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44

ينتظر الجمهور بشغف شديد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44، للكشف عن تطورات جديدة ستحدث في الأحداث المشوقة، ففي هذه الحلقة، يُتوقع أن تظهر تفاصيل جديدة حول الشخص الذي قام بحذف تسجيل عبد الرحمن من هاتف سلمى التي تلعب دورها صبا مبارك، وهو التسجيل الذي يبرئ ليلى من تهمة خيانة زوجها.

موعد عرض الحلقة 44 من مسلسل وتر حساس

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة 44 من مسلسل "وتر حساس"، سيتم عرض الحلقة 44 من مسلسل "وتر حساس" اليوم الأربعاء على منصة "يانجو بلاي" حصريًا، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، أما على قناة ON، ستُعرض الحلقة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة أولى في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

مسلسل وتر حساس

عرض الحلقة 44 من مسلسل وتر حساس

وعلى قناة ON دراما، ستُعرض الحلقة 44 الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة أولى الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة صباحًا، بينما ستكون الإعادة الثالثة في الساعة الخامسة مساءً.

ملخص أحداث الحلقة 43 من مسلسل وتر حساس

كشفت الحلقة 43 عن اعترافات عبد الرحمن شريف الشعشاعي لجمال، حيث أخبره جمال أن هذه الاعترافات ليست قانونية لأنها تمت بدون إذن من النيابة، لكنه وعده بمساعدته في إعادة فتح القضية مرة أخرى .

كما شهدت الحلقة اتصال عبد الرحمن بكاميليا، وطلب منها أن تسرع عملية سفره للخارج، وفي نفس الوقت أحس مازن بأن سلمى قد استغلته في قضية عبد الرحمن.

وقامت سلمى بزيارة رغدة التي اعترفت لها بكل ما جرى، وكشفت عن دور كاميليا في تدبير الأحداث بعد أن اكتشفت ما فعله شقيقها مع ليلى وعبد الرحمن، أكدت رغدة أنها كانت تتخذ قراراتها بناءً على استشارة كاميليا، التي وعدتها بتوفير عيادة جديدة لها في حال التزمت الصمت، بينما حذرتها من قول الحقيقة التي قد تورطها في الجريمة.

سلمى حاولت التأكد من إذا كانت كاميليا قد تلاعبت بمسرح الجريمة، لكن رغدة أكدت أنها لا تستطيع الجزم بذلك، لتطمئن سلمى إلى أنها تصدق رغدة.

مسلسل وتر حساس

أما ياسين، فقد اعترف بما فعله رحمة وأوضح أنه هو من غير الخطة الخاصة به وأعطى مكانها خطة رحمة للإيقاع بها، مما أغضب رشيد الذي طلب من ياسين أن يعيد رحمة للعمل، وفي تطور آخر توجه رشيد إلى كاميليا طالبًا أبنائه، محذرًا إياها من القادم، وفي نهاية الحلقة، تلقت كاميليا فيديو من رغدة يظهر وجودها في مسرح الجريمة، بينما فوجئت سلمى صبا مبارك بأن التسجيل الخاص باعترافات عبد الرحمن قد تم حذفه من هاتفها، ما جعلها تواجه رشيد متهمة إياه بشكل غير مباشر بالوقوف وراء الحادثة.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس، من بطولة صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، تميم عبده، محمد علي رزق، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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