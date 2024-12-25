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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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صحة وجمال

أسباب صداع الزكام وكيفية العلاج منه والوقاية من تأثيراته المزعجة

صداع الزكام
صداع الزكام

صداع الزكام.. تزامنا مع فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من زيادة في حالات الإصابة بالزكام و نزلات البرد ، والتي غالباً ما تصاحبها أعراض مزعجة مثل الصداع،  وخاصة عندما يكون السبب وراءه التهابات الجيوب الانفيه أو احتقان الأنف.

ويعتبر الصداع الناتج عن الزكام من الأعراض الشائعة التي تؤثر على جودة الحياة اليومية، وتزيد من معاناة الأفراد الذين يعانون من مشاكل فى التنفس والسعال، فى هذا التقرير يتناول موقع  الموجز فيما يلي، أسباب  صداع الزكام  وكيفية التخفيف من أعراضه، بالإضافة إلى بعض النصائح التي تساعد فى الوقاية منه خلال موسم الشتاء.

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صداع الزكام

ما هو صداع الزكام؟

يحدث صداع الزكام نتيجة لتورم الأغشية المخاطية في الأنف وزيادة إفراز المخاط، مما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الجيوب الأنفية وانسدادها. كما يمكن أن ينتج عن التهابات فيروسية أو بكتيرية.

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أعراض صداع الزكام

ترافق صداع الزكام عدة أعراض منها:

تفاقم الصداع عند الحركة، خاصة عند الاستلقاء أو الركوع.
شعور بالصداع خلف العيون، الجبهة، عظام الخد أو الأنف.
سيلان أو احتقان الأنف.
شعور بالتعب وآلام في المفاصل.
سعال وآلام في الحلق.

طرق تساعد في علاج الزكام بسرعة دون الذهاب للطبيب | الطبي
صداع الزكام

طرق التخفيف من صداع الزكام والأعراض المصاحبة له

عادةً ما يشفى الزكام الناتج عن التهابات فيروسية خلال أسبوع إلى أسبوعين، وفيما يلي بعض الطرق المنزلية والطبية لتخفيف الأعراض:

الطرق المنزلية لعلاج صداع الزكام 

  • الإكثار من شرب السوائل، حيث يساعد شرب الماء في تخفيف المخاط وتهدئة الحلق، كما يفضل تناول الحليب الدافئ، العصائر المخففة، شاي الأعشاب، وشوربة الدجاج.
  • استخدام جهاز الترطيب، ويزيد من رطوبة الهواء، مما يساعد في التخفيف من احتقان الأنف وصداع الزكام.
  • استخدام الكمادات الدافئة، ويمكن وضع الكمادات على الجبهة أو الأنف لتخفيف الألم.
  • تناول العسل، ويعمل العسل على ترطيب الحلق وتخفيف السعال.
  • شرب منقوع الأعشاب، و يمكن استخدام الأعشاب مثل اللبلاب، الكافور، والزعتر للتخفيف من الأعراض.
أهم الطرق الطبيعية لعلاج الزكام بسرعة والتخفيف من حدة أعراضه - منصة شفاء
صداع الزكام

أدوية صداع الزكام

  • مسكنات الألم،  مثل الأسيتامينوفين والآيبوبروفين لتخفيف الصداع.
  • مزيلات الاحتقان، سواء كانت أنفية أو فموية، تساعد في تقليل التورم والمخاط. يجب عدم استخدام بخاخات الاحتقان أكثر من 3 أيام.
  • المحلول الملحي، ويساعد على ترقيق المخاط وتهدئة آلام الحلق عند الغرغرة.
  • بخاخات الأنف الستيرويدية، و تستخدم لتخفيف احتقان الأنف والصداع المرتبط به.
  • المكملات الغذائية،  مثل فيتامين ج، فيتامين د، الزنك، والقنفذية التي قد تساهم في تخفيف أعراض الزكام.
  • المضادات الحيوية، وفي حال كان الزكام ناتجًا عن التهاب بكتيري أو فطري، قد يوصي الطبيب باستخدام المضادات الحيوية.
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