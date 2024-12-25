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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

تراجع سعر سبيكة ذهب 20 جرام BTC اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سعر سبيكة ذهب 20
سعر سبيكة ذهب 20 جرام BTC اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

شهد سعر سبيكة ذهب 20 جرام BTC اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 تحديثًا جديدًا في سوق الصاغة، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية.

يرصد الموجز سعر سبيكة ذهب 20 جرام BTC اليوم الأربعاء حيث تعد السبائك الذهبية، خاصة وزن 20 جرامًا، من الخيارات المفضلة للاستثمار بسبب نقائها العالي حيث تُصنع من الذهب عيار 24.

سعر سبيكة الذهب اليوم

  • سعر سبيكة ذهب 1 جرام BTC اليوم: 4445 جنيهًا شاملًا المصنعية.
  • سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام BTC اليوم: 10,925 جنيهًا شاملًا المصنعية.
  • سعر سبيكة ذهب 5 جرامات BTC اليوم: 21,685 جنيهًا شاملًا المصنعية.
  • سعر سبيكة ذهب 10 جرامات BTC اليوم: 43,360 جنيهًا شاملًا المصنعية.
  • سعر سبيكة ذهب 20 جرام BTC اليوم: 86,680 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا BTC اليوم: 216,500 جنيه شاملًا المصنعية.
  • سعر سبيكة ذهب 100 جرام BTC اليوم: 432,900 جنيه شاملًا المصنعية.
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أهمية سعر سبيكة ذهب 20 جرام BTC اليوم

يعد وزن 20 جرامًا خيارًا متوسطًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين الكمية والتكلفة، مما يجعلها الأكثر متابعة من قبل الراغبين في الاستثمار وحفظ قيمة أموالهم في ظل تغيرات أسعار الذهب.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث من جولد بيليون

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا، مع تغير طفيف في أسعار البيع والشراء. وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب جرام عيار 24:

  • سعر الشراء: 4263 جنيهًا
  • سعر البيع: 4245 جنيهًا

سعر الذهب جرام عيار 22:

  • سعر الشراء: 3908 جنيهات
  • سعر البيع: 3892 جنيهًا

سعر الذهب جرام عيار 21:

  • سعر الشراء: 3730 جنيهًا
  • سعر البيع: 3715 جنيهًا

سعر الذهب جرام عيار 18:

  • سعر الشراء: 3197 جنيهًا
  • سعر البيع: 3185 جنيهًا

سعر الذهب جرام عيار 14:

  • سعر الشراء: 2487 جنيهًا
  • سعر البيع: 2478 جنيهًا

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

الأونصة:

  • سعر الشراء: 2616 دولارًا
  • سعر البيع: 2615.5 دولارًا

الجنيه الذهب:

  • سعر الشراء: 29,840 جنيهًا
  • سعر البيع: 29,825 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه

  • سعر الشراء: 50.97 جنيهًا
  • سعر البيع: 50.47 جنيهًا

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