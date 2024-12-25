النهارده كام في شهر كيهك 2024؟.. تفاصيل التاريخ القبطي

النهارده كام في شهر كيهك 2024؟.. سؤال يتردد في أذهان الكثيرين خاصة المهتمين بمعرفة التقويم القبطي الذي جزءًا لا يتجزأ من التراث المصري القديم، حيث يعتمد على دورة نجم الشعر اليمانية.

ويُعرف أيضًا بسنة الشهداء، ويوافق اليوم، الخميس 15 كيهك 1740 في التقويم القبطي، أما بالميلادي فهو 22 ديسمبر 2023 في التقويم الميلادي، وهو جزء من شهر كيهك الذي يحمل دلالات دينية وروحية عميقة.

النهارده كام في شهر كيهك 2024؟

ويبين الموجز فيما يلي الأعياد والمناسبات الدينية في شهر كيهك 2024

يشتهر التقويم القبطي بتعدد المناسبات المسيحية على مدار السنة، ومن أبرز هذه المناسبات:

عيد الميلاد المجيد، إذ يحتفل به المسيحيون في 7 يناير لتذكر ميلاد السيد المسيح.

عيد الغطاس، إذ يُقام لإحياء ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن.

عرس قانا الجليل، وهو مناسبة تُخلد أول معجزة قام بها السيد المسيح بتحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل.



التقويم القبطي وارتباطه بالتقويم المصري القديم

التقويم القبطي هو امتداد للتقويم القديم الذي يعود إلى عام 4242 قبل الميلاد، يتكون من 13 شهرًا، حيث تضم السنة 12 شهرًا كل منها 30 يومًا، بالإضافة إلى شهر النسيء المكون من 5 أيام، ويضاف يوم إضافي في السنوات الكبيسة ليصبح الشهر 6 أيام.

الأمثال الشعبية المرتبطة بشهر كيهك

يحمل شهر كيهك طابعًا مميزًا في الثقافة المصرية الشعبية، ويُقال عنه:

"صبحك مساك شيل يدك من غداك، وحطها فى عشاك"؛ في إشارة إلى قصر النهار وطول الليل في هذا الشهر.

التقويم



التقويم القبطي وأهميته في تنظيم الحياة

يمثل التقويم القبطي أداة مهمة ليس فقط لمعرفة الأعياد والمناسبات الدينية، بل أيضًا لتنظيم مواعيد الرحلات والخلوات الروحية، ومتابعة الأوقات المناسبة للصيام والاحتفالات الكنسية.

شهور السنة القبطية وترتيبها

تتكون السنة القبطية من الشهور التالية:

توت (11 سبتمبر-10 أكتوبر): "توت ري ولا تفوت".

كيهك (10 ديسمبر-8 يناير): يتميز بلياليه الطويلة وأجوائه الروحية الخاصة.

طوبة (9 يناير-7 فبراير): "طوبة يخلي الشابة كركوبة".

ويذكر التقويم القبطي ليس مجرد وسيلة لتتبع الأيام، بل هو جزء من الهوية الثقافية والدينية المصرية. من خلاله، يمكن التعرف على الأعياد والمناسبات وتنظيم الفعاليات الروحية والاجتماعية. لذا، يُعد التقويم القبطي أداة قيمة لكل من يهتم بالتاريخ والتراث المصري.

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