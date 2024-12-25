وداعًا لضعف الشبكة.. خدمة مكالمات الواي فاي قريبًا في مصر «تفاصيل»

خدمة مكالمات الواي فاي.. تستعد شركات الاتصالات في مصر لإطلاق تلك الخدمة في القريب العاجل، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات وتوسيع نطاق تغطية المكالمات الهاتفية.

وتُعد خدمة مكالمات الواي فاي من أحدث التقنيات في مجال الاتصالات، حيث تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الإنترنت اللاسلكية (Wi-Fi) بدلاً من الاعتماد الكامل على الشبكات التقليدية.

خدمة مكالمات الواي فاي

وبناءً على ذلك سيشهد الشارع المصري قريبًا إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling" "، التي تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي بدلاً من الشبكات التقليدية، والتي قد تكون ضعيفة في بعض الأماكن.

الموجز يسلط الضوء في هذا التقرير على خدمة مكالمات الواي فاي وكل ما يتعلق حول تطبيقها قريبًا من أجل تحسين جودة المكالمات داخل الأماكن المغلقة والمنازل التي تعاني من ضعف التغطية، مما يعزز تجربة الاتصال للمستخدمين في تلك المناطق.

كما تستند خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling" إلى تقنية متطورة تتيح للمستخدمين الآتي:

إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي

تحويل المكالمات من الشبكة اللاسلكية إلى الشبكة المحمولة (GSM)

تتم المكالمة بشكل سليم دون الحاجة لتطبيقات إضافية.

خدمة مكالمات الواي فاي

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وبدورها، كشفت بعض المصادر إلى أن خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling" كانت قيد البحث والتطوير لفترة طويلة، وقد تم استخدامها في العديد من الدول حول العالم منذ سنواتـ، وقد بدأت التجارب الفنية في مصر منذ حوالي 6 إلى 7 أشهر، بينما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإجراء اختبارات شاملة في الأسابيع الأخيرة لضبط القواعد التنظيمية وضمان تأمين المكالمات.

سعر مكالمات Wi-Fi Calling

أما بالنسبة لـ سعر مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling"، فقد أكدت المصادر أن خدمة مكالمات "الواي فاي" لا تتطلب اشتراكات إضافية من المستخدمين، حيث يتم احتساب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفقًا لنظام الاشتراك الحالي للمستهلك، كما أن خاصية "Wi-Fi Calling" متوفرة في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها بسهولة عبر إعدادات الجهاز.

ومن المرتقب أن يتم تفيعيلها قريبًا إذ أنها حاليًا في مراحلها النهائية من الاختبارات، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها رسميًا في الأيام القليلة المقبلة، بشرط نجاح الاختبارات النهائية، وفي حال حدوث أي تحديات تقنية، قد يتم تأجيل الإطلاق لفترة قصيرة لإجراء التعديلات اللازمة.

وتتميز هذه الخدمة بقدرتها على تحسين تجربة العملاء، خاصة في المناطق ذات التغطية الضعيفة لشبكات المحمول، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من شبكة الواي فاي لإجراء واستقبال المكالمات بسهولة ودون انقطاع، كما أنها توفر حلاً مبتكرًا للاحتياجات المتزايدة للتواصل في العصر الرقمي، مع الحفاظ على جودة صوت عالية وتكاليف منخفضة.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه التقنية نقلة نوعية في سوق الاتصالات المصري، حيث تعكس التزام الشركات بتقديم حلول متطورة تتماشى مع التطور التكنولوجي واحتياجات العملاء المتزايدة.

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