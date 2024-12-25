وزير الخارجية الإيراني للسوريين: لا تفرحوا مبكرا فالتطورات المقبلة كثيرة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن سوريا تواجه مستقبلا غامضا بعد الإطاحة مؤخرا بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم بلاده لفترة طويلة التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

الحكم على مستقبل سوريا حاليا أمر سابقا لأوانه

و أضاف عراقجي: "أنه من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك."

وأوضح بأن "من يعتقدون حاليا بتحقيق إنتصارات مؤكدة، لا ينبغي لهم أن يفرحوا قبل الأوان.

و أشار إلى أن التطورات المقبلة في سوريا ستكون كثيرة على حد وصفه .

الخارجية الإيرانية تنفي وجود تواصل مع القيادة السورية الجديدة

بدوره فقد أكد المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده ليس لديها تواصل مباشر مع الجماعات المعارضة الحاكمة في سوريا.

جاء ذلك خلال تصريحاته أدلى بها للصحفين على هامش مؤتمره الصحفي الأسبوعي

و أوضح : "ليس لدينا علاقة مباشرة مع الحركة الحاكمة في سوريا، لكن نحن على تواصل مع مختلف تيارات المعارضة في سوريا منذ فترة طويلة".

خامنئي يحرض على الثورة من جديد

وفي ذات الإطار فقد حرض المرشد الإيراني الأعلى “خامنئي” في خطاب له نقله التلفزيون، الأحد، الشبان السوريين على الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الإنفلات الأمني ومن نفذه.

وأضاف : "نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأن ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة".

وهي التصريحات التي أعتبرت بمثابة تحريضا إيرانيا صريحا على التصدي للإدارة الجديدة في سوريا، التي يقودها أحمد الشرع المعروف بلقب أبو محمد الجولاني.

وزير الخارجية السوري لإيران “عليكم إحترام إرادة الشعب السوري”

وبدوره فقد حذر وزير الخارجية السوري المكلف حديثا أسعد حسن الشيباني إيران، الثلاثاء، من "بث الفوضى في بلاده".

و أضاف خلال منشور له على منصة "إكس": أنه ينبغي على إيران إحترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

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