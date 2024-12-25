موعد بداية شهر طوبة 2025 وأهم معالمه في التقويم القبطي

يعتبر شهر طوبة من أهم الشهور في التقويم القبطي، حيث يمثل ذروة فصل الشتاء في مصر، ويتميز بانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب الرياح الشديدة والأمواج المتقلبة، وكما يُعد من الفترات التي ينتظرها المزارعون لارتباطه بتهيئة الأراضي الزراعية.

وتبين الموجز في السطور التالية موعد شهر طوبة.

ما هو التقويم القبطي؟

التقويم القبطي، المعروف أيضًا باسم "التقويم السكندري"، يُعتبر أحد أقدم التقويمات في العالم، وهو معتمد من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمزارعين في مصر لتحديد فصول السنة الزراعية، يتكون التقويم من 13 شهرًا، 12 شهرًا بطول 30 يومًا، وشهر إضافي يسمى "النسيء" بطول 5 أو 6 أيام.

شهر طوبة في التقويم القبطي

شهر طوبة هو الشهر الخامس في التقويم القبطي، ويُطلق عليه اسم "التطويب"، حيث يرمز إلى إعداد الأرض للزراعة، ويُصادف عيد الغطاس في اليوم الحادي عشر من هذا الشهر، والذي يُعد مناسبة دينية مهمة في مصر.

عند المصريين القدماء، كان شهر طوبة هو الشهر الأول في موسم النمو، المعروف بـ"بروييت". خلال هذا الموسم، ينتهي فيضان النيل، وتبدأ الأراضي الزراعية بالاخضرار، وتزدهر المزروعات.

التقويم القبطي

ترتيب الشهور القبطية

للتقويم القبطي ترتيب ثابت للشهور، وهي كالتالي:

1. توت: 11 سبتمبر - 10 أكتوبر



2. بابه: 11 أكتوبر - 10 نوفمبر



3. هاتور: 11 نوفمبر - 9 ديسمبر



4. كيهك: 10 ديسمبر - 8 يناير



5. طوبة: 9 يناير - 7 فبراير



6. أمشير: 8 فبراير - 9 مارس



7. برمهات: 10 مارس - 8 أبريل



8. برمودة: 9 أبريل - 8 مايو



9. بشنس: 9 مايو - 7 يونيو



10. بؤونة: 8 يونيو - 7 يوليو



11. أبيب: 8 يوليو - 6 أغسطس



12. مسرى: 7 أغسطس - 5 سبتمبر



13. النسيء: 6 سبتمبر - 10 سبتمبر

متى يبدأ شهر طوبة 2025؟

يبدأ شهر طوبة لعام 2025 يوم الخميس الموافق 9 يناير، وينتهي يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، وفقًا للتقويم القبطي.

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