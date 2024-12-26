مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. مواجهات نارية لـ ليفربول وتشيلسي ومان سيتي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباريات الجولة الـ 18 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، التي تنطلق اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري.

تشهد هذه الجولة اليوم الخميس ثماني مواجهات نارية يأتي في مقدمتها مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ومباراة تشيلسي ضد فولهام، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس ببطولة الدوري الإنجليزي

مباريات الخميس 26 ديسمبر

ايفرتون ضد مانشستر سيتي - 2:30

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث- 5 مساء

ليستر سيتي ضد ليفربول - 10 مساء

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون- 7:30 مساء

توتنهام ضد نوتينجهام فورست- 5 مساء

تشيلسي ضد فولهام - 5 مساء

الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

يمكنك مشاهدة مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري الإنجليزي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 18 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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