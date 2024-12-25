الدوري المصري| بيراميدز يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

نجح فريق بيراميدز، في تسجيل هدف التقدم أمام فاركو، في الشوط الأول، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل محمد الشيبي، الهدف الأول لفريق بيراميدز، في مرمى فاركو بالدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، من خلال كرة ساقطة بعدما نجح في استغلال خروج حارس مرمى فاركو.

بيراميدز وفاركو

ويأتي فريق بيراميدز، في المركز الرابع، برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويقع فريق فاركو، في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، خلال الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

تشكيل بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس.

تشكيل فاركو أمام بيراميدز في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: ياسين الشيدر - أحمد عوض - وليد علي - جيفرسون انكادا.

خط الوسط: محمد فخري - محمود جهاد - محمود عماد - عزمي غومه - عمرو ناصر.

خط الهجوم: أحمد شريف.

غيابات بيراميدز أمام فاركو في دوري نايل

قائمة الغيابات في صفوف الفريق لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز.

رمضان صبحي - إصابة في العضلة الضامة ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي - شد في السمانة نتيجة إصابة تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي.

أسامة جلال - شد في الخلفية ويقوم حاليًا بتنفيذ برنامجه التأهيلي.

مهند لاشين - إصابة في الركبة.

محمود دونجا - يخضع لبرنامج تأهيلي بسبب إصابة في الركبة.

محمد رضا بوبو - يعاني من نزلة برد.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري الممتاز

تنقل مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء في الجولة السادسة عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.

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