هدايا حفظ القرآن الكريم.. حكمها وأهميتها

حكم الهدايا والمكافآت لحفظ القرآن الكريم.. أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حفظ القرآن الكريم من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله. وأوضح أن الهدايا والمكافآت المقدمة للحافظين ليست محرمة، بل هي وسيلة مشروعة لتشجيعهم على الاستمرار، وأضاف خلال حديثه ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس» أن هذه المكافآت تعتبر نوعًا من الاحتفال بنعمة الله على الشخص وتشجيعًا على الاستمرار، بشرط أن تكون النية خالصة لله، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

أهمية برامج تلاوة القرآن الكريم



أشار الشيخ كمال إلى أهمية المشاركة في برامج تلاوة القرآن الكريم، مثل برنامج «مع التلاوة» المذاع على قناة «الناس»، مؤكدًا أن هذه البرامج تساعد الحافظين على تحسين النطق ومراجعة ما تم حفظه بشكل منتظم.

نصيحة للشباب والفتيات



وجّه الشيخ نصيحة إلى الشباب والفتيات المهتمين بحفظ القرآن الكريم، بأن يواصلوا هذا الطريق العظيم ويتقبلوا الهدايا والمكافآت كنوع من شكر الله واعترافًا بالنعمة، وأكد أن الله يثيبهم على هذا العمل العظيم.

أهمية حفظ القرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم يعزز الروحانية والارتباط بالله.

يدفع الحافظين للمشاركة في الأنشطة الدينية والاجتماعية.

يفتح للحافظين أبواب الخير والتقدير المجتمعي.



أثر الهدايا على الحافظين

تشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتعلم.

تعميق شعور الامتنان لله والاحتفال بنعمه.

دعمهم للمشاركة في المسابقات والبرامج القرآنية.



ما يجب معرفته عن المكافآت

المكافآت مشروعة ومقبولة شرعًا.

يجب أن تكون النية خالصة لله، وليست مقابلًا للحفظ.

تعتبر وسيلة لتشجيع الحافظين وإبراز النعمة.

حفظ القرآن الكريم عمل عظيم تحفه البركات، والمكافآت المقدمة للحافظين تعد وسيلة مشروعة لدعمهم وتشجيعهم. الأهم هو أن تكون النية خالصة لله، مع الاستمرار في طريق الحفظ وتطوير المهارات عبر البرامج الدينية.

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