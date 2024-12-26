تفاصيل مكالمات الواي فاي.. وداعا لضعف الشبكة في الأماكن المغلقة

تستعد الدولة المصرية، قربيًا إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling"، والتي تحدث طفرة تاريخية في الدولة والتحول الرقمي، والتي تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي وذلك بدلاً من الشبكات التقليدية.

ولذا يستعرض الموجز، فيما يلي تفاصيل تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي وسعرها في مصر.

مكالمات الواي فاي

وتعد خدمة مكالمات الواي فاي، تهدف إلى تحسين جودة المكالمات في الأماكن التي توجد فيها ضغف تغطية الشبكة سواء كانت منازل أو أماكن مغلقة، وذلك يأتي لتعزز تجربة الاتصال للمستخدمين في تلك المناطق.

تقنية مبتكرة لـ مكالمات الواي فاي

كما تتيح خدمة "Wi-Fi Calling" تقنية جديدة وحديثة وذلك لإجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي بدلًا من المكالمات التي تجري عادية من الهاتف، كما أنها يتم تحويلها للمكالمات من الشبكة اللاسلكية إلى الشبكة المحمولة GSM" "، بدون تداخل أي برامج أو تطبيقات.

كما تسخدم خدمة مكالمات الواي فاي، في العديد من الدول حول العالم منذ سنوات، كما بدأت التجارب الفنية في مصر منذ حوالي 6 إلى 7 أشهر، بينما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

مكالمات الواي فاي

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال الأسابيع الماضية على إجراء اختبارات شاملة على خدمة مكالمات الواي فاي، وذلك لضبط القواعد التنظيمية وضمان تأمين المكالمات.

سعر مكالمات الواي فاي

خاصية "Wi-Fi Calling" متوفرة في معظم الهواتف ويمكن تفعيلها بسهولة كما أنها لا تتطلب اشتراكات إضافية من المستخدمين، لأنه يتم احتساب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفقًا لنظام الاشتراك الحالي للمستهلك.

مكالمات الواي فاي

مكالمات الواي فاي في مصر

أن خدمة مكالمات الواي فاي، يتم إطلاقها رسميًا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد نجاح الاختبارات النهائية، وفي حال حدوث أي تحديات تقنية، قد يتم تأجيل الإطلاق لفترة قصيرة لإجراء التعديلات اللازمة.

مكالمات الواي فاي

كما تعد خدمة مكالمات الواي فاي، خطوة هامة نحو تعزيز جودة الاتصالات في مصر، حيث ستساهم في حل مشكلات ضعف التغطية في الأماكن المغلقة وتوفير تجربة مكالمات صوتية أكثر سلاسة، دون أي تكلفة إضافية على المستخدمين.

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