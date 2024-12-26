أبرز ردود الفعل العربية علي اقتـ ـحام بن غفير المسجد الأقصى

أثار اقتـ ــحام وزير الأمن القومي الإسرائـ ـيلي إيتمار بن غفير برفقة مستوطنين يهود المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتـ ـلال، ردود فعل عربية غاضبة.

وينشر “الموجز” أبرز ردود الفعل العربية علي اقتـ ـحام إيتمار بن غفير المسجد الأقصى برفقة مستوطنين يهود، وأدائه طقوسًا تلمودية.

ردود الفعل العربية علي اقتـ ـحام بن غفير المسجد الأقصى

ومن جانبها، أدانت دولة الإمارات اقتـ ـحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائـ ـيلية، يعد أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التـ ـطرف.

المسجد الأقصي

الإمارات تدين اقتـ ـحام بن غفير المسجد الأقصى

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتـ ـهاكات الخـ ـطيرة والاستفزازية فيه.

كما حذرت وزارة الخارجية الإماراتية من التداعيات الخطيرة للاقتحـ ـامات والانتـ ـهاكات المتواصلة للحرم القدسي الشريف في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة، ودعت السلطات الإسرائـ ـيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفض دولة الإمارات القاطع لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

الأردن يستنكر اقتـ ـحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك

وفي نفس الصدد، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتـ ـحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، واعتبرته خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة وانتـ ـهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة الأردنية المطلق وإدانتها قيام وزير إسرائـ ـيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن لا سيادة لإسرائـ ـيل، القوة القائمة بالاحتـ ـلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

الخارجية الفلسطينية تعلق علي أداء بن غفير طقوسًا تلمودية داخل المسجد الأقصى

وفي نفس الصدد، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتـ ـحام بن غفير المسجد الأقصى، محذرة من مخططات الاحتـ ـلال التي تستهدف القدس ومقدساته.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات بن غفير بشأن أدائه طقوسًا تلمودية داخل المسجد الأقصي استفزاز غير مسبوق لملايين الفلسطينيين والمسلمين.

بن غفير

وحذرت الخارجية الفلسطينية، من مخاطر مخططات الاحتـ ـلال التي تستهدف القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في حماية الأماكن المقدسة.

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