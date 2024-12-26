بن غفير يواصل أعماله العـ ـدائية ويقود اقتحام المستوطنين لـ المسجد الأقصى

يتعمد وزير الأمن القومي الإسرائـ ـيلي إيتمار بن غفير دائمًا استفزاز مشاعر المسلمين والفلسطينييين وإثارة الجدل بتصريحاته المتطرفة والعدائية والتي تظهر مدي الكـ ـره للمسلمين والفلسطينيين.

وأضاف إيتمار بن غفير حلقة جديدة في سلسلة جـ ـرائمه البشـ ـعة التي يرتكبها في قطاع غـ ـزة تمثلت في اقتـ ــحامه برفقة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من قوات شرطة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، وينشر “الموجز” في التقرير التالي.

إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصي

اقتـ ـحم إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، المسجد الأقصي بالتزامن مع أول أيام ما يسمى بـ عيد الأنوار "الحانوكاة" العبري، وذلك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتـ ـلال.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عشرات المستوطنين بقيادة إيتمار بن غفير اقتـ ـحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

بن غفير

وبالتزامن مع اقتـ ـحام إيتمار بن غفير المسجد الأقصى نشرت سلطات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي وحدة خاصة في باحات الأقصى لتأمين الاقتـ ـحام، ومنع المصلين من الدخول.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي شددت من إجراءاتها العسـ ـكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول الفلسطينيين.

إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصي

وسبق أن اقتـ ـحم إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتـ ــلال الإسرائـ ـيلي؛ وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غـ ـزة، في شهر مايو الماضي.

وطبقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء اقتـ ـحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصي آنذاك بالتزامن مع عيد الفصح الثاني، إذ دعت جماعات الهيكل المزعوم إلى تنفيذ اقتـ ـحامات للأقصى، ومحاولة تقديم قرابين حيوانية داخله.

تفاصيل دعوة بن غفير لبناء كنيس في الأقصي

وسبق أن أثار إيتمار بن غفير ردود فعل فلسطينية وعربية غاصبة بتصريحاته المستفزة، والتي تتعلق بعزمه بناء كنيس في الأقصي، وتحديدًا في ما سماه جبل الهيكل.

وواصل إيتمار بن غفير تصريحات المستفزة، مُعللًا نيته بناء كنيس في الأقصي بأن القانون يُساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بـ المسجد الأقصى.

وأضاف بن غفير: "لو فعلت كل ما أردتُ في جبل الهيكل لفترة طويلة، ولو أتيحت لي الفرصة، لكان علم إسرائيل قد رفع هناك".

بن غفير يشدد علي مواصلة منح الأسـ ـلحة للإسرائـ ـيليين

وفي 22 فبراير الماضي، واصل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، تصريحاته المستفزة التي تثبت مدي كراهيته لـ الفلسطينيين، حيث شدد على الاستمرار في منح الأسـ ـلحة للإسرائـ ـيليين لحماية أنفسهم.

وزعم بن غفير في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة “إكس”، بعد تفقده موقع إطـ ـلاق النـ ـار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، أن حمل رجال الشرطة والمدنيين للسـ ـلاح منع وقوع هـ ـجوم أكبر في المنطقة.

المسجد الأقصي

بن غفير يميني متطرف

ويعد إيتمار بن غفير سياسي إسرائـ ـيلي يمني متطرف، ولد في 6 مايو 1976، ويعتبر من أكثر المسؤوليين الإسرائـ ـيليين المتـ ـطرفين، حيث أطلق العديد من التصريحات العدائية المستفزة التي أثارت حالة من الجدل، كما لاقت تصريحاته هـ ـجوم حاد من قبل بعض أعضاء الكنسيت الذين وصفوا تصريحاته بالمتـ ـطرفة والعـ ـدائية التي تزيد من حدة التوتر.

اقرأ أيضًا

الليكود يدعم نتنياهو بشأن إتفاق غزة وسط تفاؤل أمريكي بإنتهاء الصراع

القصة الكاملة لـ التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري بسبب إسماعيل هنية