ابن زوجة الشيف الشربيني.. القصة الكاملة بداية من جـ.ريمة الدهس حتى الحبس

ابن زوجة الشيف الشربيني.. قضية تصدرت المشهد لحداثة سن مرتكبها، بجانب أن المجني عليه عاملًا من العمال الذين يسعون إلى كسب لقمة العيش بالحلال دون الحاجة إلى سؤال الناس، فهب الكثيرون للمطالبة بمعاقبة ابن زوجة الشيف الشربيني.

ابن زوجة الشيف الشربيني

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن محكمة جنح الطفل بالجيزة، قضت بمعاقبة ابن زوجة الشيف الشربيني، اليوم الخميس، على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه.

بداية قضية ابن زوجة الشيف الشربيني

رفاهية وأموال وسيارة حياة كان يعيش داخل كواليسها ابن زوجة الشيف الشربيني، إذ إنه كان ينعم بالكثير من الرفاهية في ظل إقامته مع والدته وزوجها الشيف الشربيني، لكن في يوم الواقعة أخذ ابن زوجة الشيف الشربيني سيارة الشيف دون علمه وخرج يتجول بها في الشوارع.

تصدر التريند

بعدما خرج ابن زوجة الشيف الشربيني بالسيارة وقادها بسرعة جنونية، دهس عامل دليفري في مدينة الشيخ زايد، غير الحارة المرورية التي كان يسير فيها، لكن بعد فراره من مسرح الجريمة، توقفت السيارة للعطل بعد عدة أمتار من محل الواقعة.

ابن زوجة الشيف الشربيني، اتصل بزوج والدته وأعطاه مفاتيح السيارة، وأبلغه بالواقعة التي أبلغ بها على الفور الشيف قسم الشرطة، لكن نجل زوجته فر هاربًا حتى لا يفتك به أصدقاء عامل الدليفري الذي اجتمعوا على الفور بمكان الحادث، وتصدر الحادث وقتها التريند لمطالبة الكثيرين بمعاقبة ابن زوجة الشيف الشربيني.

محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقتها برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، الذي أحال قضية ابن زوجة شيف شهير على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل للاختصاص.

أقوال شهود العيان

كشفت التحريات أن المجني عليه يدعى عبد الرحمن فراج محفوظ من محافظة بني سويف، عامل دليفري في تطبيق توصيل شهير.

وذكر شهود عيان، تفاصيل عن حادث دهس ابن زوجة الشيف الشربيني لعامل دليفري، حيث قالوا إن نجل الشيف كان يقود السيارة بسرعة جنونية "كان طاير بالعربية" ما أدى لتحطيم الدراجة التي يستقلها المجني عليه وإصابته بإصابات أودت بحياة عامل الدليفري.

ابن زوجة الشيف الشربيني

تفاصيل الواقعة

وأكد شهود العيان أن السيارة من نوع "رينج روفر"، وكان يقودها ابن شيف شهير بسرعة جنونية في أحد شوارع الشيخ زايد، مما تسبب في وقوع الحادث، وأفادوا بأن السيارة ظلت تسير مسافة 15 مترا والعامل ينزف في دمائه، ثم توقفت بسبب عطل ناتج عن الحادث.

والدة المتهم

وفي تصريحات صحفية أكد محامي أسرة المجني عليه، علي فايز، أن والدة المتهم وزوجة الشيف شربيني، قدمت دية لتنقذ ابنها من طاولة القانون، حيث أكدت أنها على استعداد لدفع 2 مليون جنيه، مقابل تنازل أسرة المجني عليه عن القضية أمام المحكمة.

وتابع فايز، أن أسرة المجني عليه رفضت عرض زوجة الشيف شربيني، رافضين الدية، وأنهم سينتظرون حكم القضاء كي تتحقق العدالة، ويأتي القضاء بحق نجلهم الذي توفي قبل أيام من زفافه.

حجز أولى جلسات قضية ابن زوجة الشيف شربيني

وكانت محكمة جنح الطفل بالجيزة، قد حجزت أولى جلسات محاكمة ابن زوجة الشيف الشربيني إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري، كي يتم الفصل في اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، بالإضافة للفصل في قضية الإهمال التي تم توجيهها للشيف الشربيني وزوجته، فبراير المقبل.

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