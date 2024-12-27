فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. مستجاب الدعاء

فضل الصلاة على النبي.. هي ليست فقط عملاً من أعمال المحبة والولاء لخير البرية، بل هي باب عظيم للخير، تُغفر بها الذنوب، وتُرفع بها الدرجات، وتزيد من القرب إلى الله عز وجل، لذلك ينصح أهل العلم والحكماء بالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى في هذ اليوم المبارك.

ويعتبر فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة من أعظم الطاعات، التي يجب على المسلم المواظبة عليها؛ ليقضي حوائجه وينال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله- عز وجل- في كتابه الكريم: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

فضل الصلاة على النبي

الموجز يسلط الضوء في هذا اليوم المبارك على فضل الصلاة على النبي خاصة وأن يوم الجمعة يظل رمزًا للوحدة والتلاحم بين المسلمين والإكثار الدعاء به راحة لجميع المواطنين، حيث يجتمعون على طاعة الله والاستماع إلى كلمات ترشدهم نحو الحق، وتعينهم على مواجهة تحديات الحياة بروح إيجابية وإيمان قوي.

ولعل فضل الصلاة على النبي يكون في ترديدها يوم الجمعة، ولكنها تتمتع بالعديد من الصيغ ومنها ما ذُكر في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين، ونصها:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا مِن أَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

فضل الصلاة على النبي

العديد من الصيغ للصلاة على النبي

وبدوره سبق وذكر الدكتور علي جمعة، العديد من الصيغ للصلاة على النبي الكريم، التي يجوز للمسلم ترديدها يوم الجمعة، منها: «اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ، وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ، وَسَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ، وَسَيِّدِنَا مَلَكِ الْمَوْتِ، وَسَادَتِنَا حَمَلَةِ الْعَرْشِ، وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُكَ»، وتسمى هذه الصلاة بـ «الجبرائيلية».

ومن الصيغ التي يجوز للمسلم ترديدها عن النبي: «اللَّهـُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمـِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا (ثلاثًا) عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَالرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ».

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