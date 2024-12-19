أفضل صيغ الصلاة على النبي وأهميتها يوم الجمعة

أهمية الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تُعتبر الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، من أعظم العبادات التي حثّ عليها الإسلام، وخاصةً يوم الجمعة الذي يُعد أفضل الأيام عند الله، كما يُضاعف فيه الأجر والحسنات إلى سبعين ضعفًا، لذلك يبحث المسلمون عن أفضل الصيغ للصلاة على النبي للاستفادة من فضلها العظيم، ويرصد الموجز فضل الصلاة

أفضل صيغة للصلاة على النبي كما أوصى الشيخ الشعراوي

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، في أحد الفيديوهات، أن أفضل صيغ الصلاة على النبي هي صيغة الجزء الثاني من التشهد، والتي يقول فيها المسلم:

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

وأشار الشعراوي إلى أن هذه الصيغة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على المسلم المواظبة على الصلاة عليه في كل الأوقات.

صيغ محببة للصلاة على النبي يوم الجمعة

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا توجد صيغة واحدة ملزمة للصلاة على النبي، ولكن هناك العديد من الصيغ المحببة والمستحبة، ومنها:

الصيغة الأولى:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلَهُ جَزَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِى وَعَدْتَهُ".

الصيغة الثانية:

"اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات".

الصيغة الثالثة:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ، بَحْرِ أَنْوَارِكَ، وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ".

الصيغة الرابعة:

"اللَّهم صلِّ على سيِّدنا مُحَمّد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم".



فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

الصلاة على النبي يوم الجمعة تزيد الحسنات وترفع الدرجات. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من يصلي عليه مرة، يصلي الله عليه عشرًا. كما تُعد الصلاة على النبي سببًا لنيل الشفاعة يوم القيامة.

الصلاة على النبي، خاصةً يوم الجمعة، من أحب الأعمال إلى الله، ولها فضل عظيم في الدنيا والآخرة. لذا، يجب على المسلمين الإكثار منها والتقرب إلى الله بصيغها المختلفة.

اقرأ أيضًا:

هل تسقط الصلاة عن المريض الذي يعجز عن أدائها؟.. علي جمعة يجيب



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في المحافظات.. صلاتك نجاتك

