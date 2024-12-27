البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يعرض في بداية العام الجديد

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" مع اليوم الأول من العام الجديد، ليقدم للجمهور تجربة درامية مشوقة ومليئة بالعواطف الإنسانية.

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الفيلم من إخراج وتأليف المبدع خالد منصور، ويجمع في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، إضافة إلى الكلب الشهير رامبو الذي يلعب دوراً محورياً في القصة الفيلم من إنتاج الثنائي محمد حفظي ورشا حسني، اللذين عرفا بتقديم أعمال سينمائية مميزة.

العرض الخاص

من المقرر إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الأحد المقبل في إحدى دور العرض الواقعة بطريق العين السخنة الحدث سيجمع أبطال العمل وصناعه مع وسائل الإعلام ومحبي السينما، ليشهدوا انطلاقة فيلم يتوقع أن يترك بصمة في قلوب المشاهدين مع بداية العام الجديد.

رحلة الهروب من الماضي وإنقاذ رامبو

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحكي قصة حسن، شاب ثلاثيني يعيش حياة هادئة إلى أن يجد نفسه متورطاً في حادث غير متوقع بسبب كلبه وصديقه المخلص رامبو تتصاعد الأحداث عندما يتحول حسن إلى شخص مطارد من قبل جاره كارم وعدد من أهالي الحي، ما يجبره على مواجهة مخاوفه القديمة في محاولة لإنقاذ رامبو من مصير غامض.

الفيلم يقدم مزيجاً فريداً من التشويق والدراما، حيث يستعرض رحلة بطل غارق في صراع مع ذاته ومع المجتمع من حوله، في إطار مليء بالمواقف المثيرة والمحفوفة بالمخاطر.

حضور عالمي قبل العرض المحلي

رغم أن الفيلم لم يعرض بعد في السينمات المحلية، إلا أنه حقق نجاحاً باهراً على الساحة الدولية، حيث توج بجائزتين رفيعتين في مهرجان سينيميد البلجيكي، وهما الجائزة الكبرى وجائزة النقاد هذه الإنجازات تؤكد أن الفيلم ليس مجرد عمل ترفيهي، بل هو تجربة سينمائية ذات بعد فني وإنساني عميق.

أول تجربة روائية طويلة لخالد منصور

يمثل "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" أول فيلم روائي طويل للمخرج والكاتب خالد منصور، الذي عرف سابقاً بتقديم أفلام قصيرة مميزة هذه الخطوة الجديدة تؤكد قدراته في تقديم قصص تجمع بين الأصالة والابتكار، مع الحفاظ على عنصر التشويق الذي يُبقي الجمهور متيقظًا طوال الأحداث.

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