محمد ممدوح يكشف رحلته مع منى زكي ووصوله إلى النجومية

تصدر إسم محمد ممدوح، مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقاءه الإعلامي الأخير، حيث كشف عن كواليس أبرز أعماله الفنية وتعاونه مع النجوم، بالإضافة إلى نشاطه الفني في الآونة الأخيرة.

يرصد الموجز أبرز تصريحات محمد ممدوح الأخيرة وأهم المحطات في حياته الفنية خلال السطور التالية.

محمد ممدوح

تعاون محمد ممدوح مع منى زكي



كشف الفنان محمد ممدوح عن تفاصيل تعاونه مع الفنانة منى زكي الذي حقق معها نجاح كبير في مسلسل "لعبة نيوتن" وقت عرضه في رمضان، وقال ممدوح أن منى زكي سيدة ملهمة، والتمثيل أمامها يجعله يقدم أفضل ما عنده، وتفتح له طرق وآفاق جديدة من التفكير والإبداع.

كما أشاد محمد ممدوح بموهبة منى زكي ووصفها بالمرعبة.

كما أشار محمد ممدوح إلى فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي الذي حقق جوائز عديدة وإيرادات في عروض السينما، حيث تعاون ممدوح معها بعد مسلسل "لعبة نيوتن"، وأشار أن نجاح أي عمل يأتي من العمل الجماعي والانسجام بين الفريق.

تعاون محمد ممدوح مع المخرجين

أعرب الفنان محمد ممدوح عن أمنيته بالعمل مع المخرج شريف عرفة، الذي وصفه بأنه من أبرز المبدعين في صناعة السينما.

كما أبدى ممدوح عن إعجابه بالمخرج داود عبد السيد، قائلا: "من الفنانين الذين أنتظر أعمالهم دائمًا ماجد الكدواني، فهو نموذج مميز في الأداء الفني".

محمد ممدوح

ذكريات من زنجبار

تحدث محمد ممدوح عن موقف تعرض له أثناء زيارته لجزيرة زنجبار، التي يعتبرها اشياءه المفضلة، أوضح أنه واجه محاولة نصب من أحد البائعين، لكن أهل الجزيرة وقفوا إلى جانبه، ما جعله يشعر بالدفء والطيبة التي يتمتع بها سكان زنجبار، والذين شبههم بأهل أسوان.

محمد ممدوح في حالة من النشاط الفني

شارك محمد ممدوح في موسم الصيف الماضي بفيلم "إكس مراتي"، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، بطولة هشام ماجد وأمينة خليل.

كما انتهى ممدوح مؤخرًا من تصوير فيلم "روكي الغلابة" مع دنيا سمير غانم، حيث يجسد شخصية رجل أعمال، بينما تقدم دنيا تقدم دورًا جديدًا ومميزًا.

كما شارك محمد ممدوح في فيلم "أهل الكهف"، المأخوذة عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

فيلم أهل الكهف بطولة كل من: خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، أحمد وفيق، والفنان الراحل جميل برسوم، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

محمد ممدوح

نجومية محمد ممدوح

شارك محمد ممدوح في بدايته بمسرحية "زكى في الوزارة"، بجانب تقديمه مسرحية "قهوة سادة" في مركز الإبداع وشاهد المخرج مروان حامد بمسرحية "قهوة سادة" مما لفت نظره وققر أن يشارك ممدوح في فيلم إبراهيم الأبيض ثم فيلم بيبو وبشير ثم أدوارا صغيرة في مسلسلات أبرزها سيدنا السيد وسر علنى ونيران صديقة، ولكن بصمته الحقيقية خلال مسلسل باب الخلق.

أبرز أعمال محمد ممدوح في الدراما

شارك الفنان محمد ممدوح، في عدة مسلسلات أبرزها: “خلي بالك من زيزي”، و"لعبة نيوتن"، و"جراند اوتيل"، و"لا تطفئ الشمس"، و"الكابوس"، و"تحت السيطرة"، و"طريقي"، وغيرها.

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