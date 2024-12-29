بعد نفي العراق وجوده داخل أراضيه.. السجل الأسود لـ ماهر الأسد شقيق بشار

انتشرت العديد من التقارير خلال الساعات الماضية التي تتحدث عن هروب ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى دولة العراق.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي حقيقة فرار ماهر الأسد إلى العراق وذلك بعد اختفائه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حقيقة وجود ماهر الأسد داخل العراق

ومن جانبها، نفت وزارة الداخلية العراقية وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية، قائلةً إن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

ماهر الأسد

وفي السياق ذاته، قال العميد مقداد ميري المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنَّ الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.

إسرائيل تفشل في اغتـ ـيال ماهر الأسد

وتعرض ماهر الأسد لمحاولة اغتـ ـيال، في 30 سبتمبر 2024 من قبل إسرائـ ـيل في ريف دمشق، ولكنه نجا منها.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل محاولة اغتـ ـيال ماهر الأسد، موضحًا أن مسـ ـيرة إسرائـ ـيلية مسـ ـلحة بصـ ـواريخ شديدة الانفـ ـجار، هاجـ ـمت فيلا قرب بلدة يعفور في ريف دمشق تابعة للفرقة الرابعة للجيش السوري التي يرأسها ماهر الأسد، والتي اعتاد أن يلتقي فيها مع قيادات من حزب الله.

وأشار المرصد السوري إلى أن ماهر الأسد تلقى رسالة تحذيرية، مفادها أن "الهدف قادم"، ونجا ماهر الأسد من محاولة الاغتـ ـيال، بعدما اتضح أنه ليس متواجدًا في الفيلا المستهدفة.

من هو ماهر الأسد؟

ولد ماهر الأسد في 8 ديسمبر 1967، وهو شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكان ماهر الأسد قد شغل منصبًا هامًا في الجيش السوري، وكان يتمتع بنفوذ كبير في المؤسسة العسـ ـكرية والأمنية السورية.

وكان ماهر الأسد اللواء الركن في الجيش السوري وقائد الفرقة الرابعة المدرعة، التي تعتبر من أقوى الوحدات العسـ ـكرية في سوريا، واتهمها الفصائل المسـ ـلحة في سوريا بالقـ ـتل والتعـ ـذيب والابتزاز، إضافة إلى إدارتها مراكز اعتـ ـقال خاصة بها.

وكان ماهر الأسد من أكثر الشخصيات المؤثرة والمقربة جدًا من بشار الأسد، كما لعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على النظام السوري، خاصة خلال الحـ ـرب الأهلية السورية.

ولعب ماهر الأسد دورًا كبيرًا في إدارة العمليات العسـ ـكرية ضد فصائل المعارضة خلال الحرب.

وفي العام الماضي، أصدرَت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق ماهر الأسد، إلى جانب شقيقه وضابطين في الجيش، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حـ ـرب وجـ ـرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك هجـ ـوم كيميائي على ضواحي دمشق التي كانت تحت سيطرة المعارضة عام 2013.

فرض عقوبات علي ماهر الأسد

وتورط ماهر الأسد في العديد من الأحداث التي أثارت الجدل، منها دوره في قمـ ـع الاحتـ ـجاجات التي بدأت عام 2011 في سوريا، ولذلك تم فرض عقـ ـوبات عليه من قبل عدة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ماهر الأسد

وشملت العقوبات علي ماهر الأسد تجميد أصوله ومنعه من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض قيود على التعاملات الاقتصادية معه.

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