محمد علاء لـ الموجز: شخصية رشيد مركبة ومشهد بكائي هو الأصعب

حقق الفنان محمد علاء نجاحا كبيرا بمشاركته بشخصية "رشيد" في مسلسل وتر حساس مع الفنانة صبا مبارك "سلمي"، واستطاع الثنائي أن يخلق كيمياء فنية بينهما تجعل المشاهد يقتنع بشخصياتهم وينتظر حلقات المسلسل ليري آخر تطورات العلاقة بينهم.

محمد علاء يتحدث عن نجاح مسلسل وتر حساس

تحدث محمد علاء مع جريدة الموجز عن نجاح دوره في مسلسل وتر حساس قائلا: سعيد جدا بردود الفعل الكويسة من الجمهور اتجاه شخصية "رشيد" في مسلسل وتر حساس والنجاح كان متوقع منذ البداية ولكن مكناش متوقعين النجاح يكون كبير بالشكل ده، مؤكداً جميع فريق العمل بذل جهد من أجل مشاهدة ممتعه وأحداث واقعية.

محمد علاء

علاقة محمد علاء بـ صبا مبارك

وعن علاقته بـ صبا مبارك قال: صبا وشها حلو عليا، خاصة بعد مشاركتنا في مسلسل "بين السطور" لانه حقق أيضا نجاحا كبيرا، وكان في كيميا بيني انا وصبا وانجي المقدم أثناء التصوير جعلت المشاهد تخرج بكل مصداقية للجمهور.

صبا مبارك



اصعب مشاهد محمد علاء في مسلسل وتر حساس

تحدث محمد علاء معنا عن أصعب المشاهد التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "وتر حساس" قائلا: يوجد اكثر من مشهد كان صعب عليا جدا أبرزهم مشهد بكائي بسبب والدي، ومشهد المستشفي بيني وبين صبا مبارك، ومشهد اكتشاف كاميليا زواجي من سلمي، تعد هذه من أكثر المشاهد التي احتاجت مني مجهود كبير حتي تظهر حقيقية للمشاهدين.

محمد علاء

محمد علاء يتحدث عن تعاونه مع المخرج وائل فرج

كشف محمد علاء كواليس تعاونه مع مخرج مسلسل وتر حساس وائل فرج قائلاً: تجمعنى بالمخرج وائل فرج علاقة صداقة قوية، وأشعر بارتياح شديد بالعمل معه، خاصة أنه مخرج يعى ما يفعله جيدًا، وحساس جدًا، وفى رأيى التعامل مع مسلسلات الـ٤٥ حلقة يتطلب أن يكون فريق العمل أصدقاء بشكل أكبر، وهو ما توافر فى المسلسل وزاد فرصة نجاحه وجعل الجمهور يتابع الحلقات الطويلة دون ملل.

دور يتمني محمد علاء أن يقدمه؟

كشف محمد علاء لـ الموجز عن دور يتمني أن يقوم به قائلاً: نفسي اقدم شخصية تاريخيه مثل الزبير بن العوام، كما اتمني تقديم أحد الرجال الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مصر في الحروب.

محمد علاء

أعمال ينتظرها محمد علاء

استكمل علاء حديثه عن أعماله السينمائية القادمه قائلا: إنه يشارك في فيلم "الغربان" وهو العمل الذي يحقق نقله فنية كبير له، ويشارك بالعمل نجوم كبار ومن المقرر عرضه في عام 2025.

آخر أعمال محمد علاء

جدير بالذكر أن الفنان محمد علاء شارك في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "صيد العقارب" مع الفنانة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مي القاضي، محمد نجاتي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، ريم المصري، صفاء جلال، رحاب عرفة، منال سلامة، مجدي بدر،سامية عاطف ، عماد صفوت، أحمد ماجد، والعمل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

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