تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025.. التردد الجديد

يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025، من أكثر الترددات التي تنال بحثًا كبيراً، ليس فقط بسبب ما تقوم القناة بتقديمه من برامج شيقة، بل أيضًا بسبب محتواها المميز الذي تبثه على مدار الكثير من السنوات، حيث تقدم القناة كل ما له علاقة بعالم الحيوانات والطبيعة والحياة البرية.

واهذا يبحث الكثيرون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025، إذ تقوم أيضاً بعمل الكثير من الأبحاث حول التغيرات التي تحدث في الطبيعة وتؤثر على الكرة الأرضية، وذلك فضلاً عن المغامرات الحقيقية التي تحدث بين الحيوانات للصراع على البقاء، والتي يتم بثها بشكل حقيقي وأحياناً مباشر دون أي تدخل بشري.

ويمكننا التعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025، وطريقة ضبطها، وأهم البرامج التي تقدمها في هذا الموضوع من الموجز.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات

التردد الأول (جودة SD)

التردد: 11226

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة الصوت والصورة: SD (قياسي)

التردد الثاني (جودة HD).

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصوت والصورة: HD (عالي الجودة).

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة الصوت والصورة: SD (قياسي).

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على الريسيفر

أولا قم بتشغيل جهاز التلفاز باستخدام الريموت كنترول الخاص به.

ثم اضغط على زر القائمة (Menu) في الريموت.

وبعدها اختار إعدادات جهاز الريسيفر، ثم قم بتحديد خيار "تنزيل قناة".

وبعد ذلك اختيار قم بالتثبيت اليدوي.

وبعدها أدخل بيانات القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل القناة عليه.

وقم بالضغط على "حفظ" ثم الضغط على أيقونة البحث.

والآن انتظر انتهاء البحث ثم قم بالضغط على "حفظ" لتنزيل القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

وباتباع هذه الخطوات، يمكنك الإستمتاع بمحتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك المميز وتحديث ترددها بسهولة وسرعة.

أهم وأشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي لهذا العام 2024

-برنامج أنا مصور ناشيونال جيوغرافيك.

-وبرنامج الكنز المفقود.

-ونداء البرية.

-والمنقبون عن الذهب.

-وأيضاً هجرات عظمى.

-برنامج قردة لصوص.

-هجوم أسماك القرش 360.

-وسمكة التونة العنيدة.

-إنشاءات عملاقة.

-تيتانيك تعود للحياة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025

اقرأ أيضاً:

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك..تعرف على خطوات وطريقة التنزيل

نايل سات وعرب سات.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة 2024