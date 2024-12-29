محمود القلعاوي.. والده فنان مشهور وشقيقته فنانة وهذا سبب اعتزاله الفن

من أسرة فنية بارزة، ورث الفنان محمود القلعاوي موهبة التمثيل عن والده، وسرعان ما أبدع في تقديم العديد من الأدوار، وعلى الرغم من النجاح الذي حققه، قرر الاعتزال في سن مبكر، فما هي الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ؟ هل كان هناك ضغوط من الوسط الفني، أم أسباب شخصية دفعت به إلى الابتعاد عن الأضواء؟ يقدم لكم موقع الموجز تقريرا عن الفنان الراحل.

معلومات عن الفنان محمود القلعاوي

ولد محمود القلعاوي يوم 12 نوفمبر عام 1939، في عائلة فنية.

وعام 1964 حصل على ليسانس الحقوق ثم عمل بالمسرح.

والده الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقته الفنانة إحسان القلعاوي وكان يذهب مع والده وإسماعيل ياسين إلي البروفات.

الفنانة إحسان القلعاوي شقيقة محمود القلعاوي

بدأ حياته الفنية في السبعينات وذلك بسبب حبه الشديد للفن.

احترف محمود القلعاوي التمثيل على مسرح الطليعه ثم شارك في أول مسرحية له مع الفنان ابوبكر عزت وخيرية أحمد وهي "بنات العجمي".

لقب بالكوميديان نظرا لخفة دمه على المسرح.

قدم الفنان محمود القلعاوي أكثر من 100 عمل فني بين المسرح والسينما والتلفزيون.

الفنان محمود القلعاوي

سبب حب القلعاوي للمسرح؟

تحدث محمود القلعاوي في أكثر من لقاء تلفزيوني عن سر حبه الشديد بالمسرح قائلاً: بحب المسرح جدًا، وكل المسرحيات كنت بأديها من دون بروفات، وكانت مسرحية «علي بيه مظهر» بمثابة فرصة كبيرة لي حيث حل محل الفنان سامي فهمي الذي اضطر إلى مغادرة المسرحية، فتم ترشيح «القلعاوي» للدور من قِبَل الفنانة إنعام سالوسة، ولقي الدور إقبالا كبيرًا من المخرجين والجمهور.

عبدالحليم القلعاوي والد محمود القلعاوي

لماذا أعتزل محمود القلعاوي الفن؟

كان يتميز القلعاوي بالتقمص الشديد للشخصيات التي يقوم بها في مختلف الأدوار، وبعد وفاة زوجته قرر أن يعتزل الفن بشكل نهائي.

وفاته

عاني محمود القلعاوي من عدة أمراض مثل الضغط والسكري، وتطورات معه الأزمات أكثر من مرة حتي فارق الحياة يوم 10 ديسمبر عام 2018 عن عمر ناهز 79 عاما.

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