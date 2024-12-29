موعد وقفة عرفة 2025.. وعيد الأضحى المبارك وعيد الفطر

موعد وقفة عرفة.. يرتفع معدل البحث في محركات البحث العالمية في الساعات الماضية بجمل موعد عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر، وأيضاً شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن تفاصيل سداد تكاليف حج القرعة للعام 1446 هـ، وهذا ما يناقشه الموجز في النقاط التالية.

موعد عيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 2025 / 1449

تظهر الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك أن موعد عيد الأضحى المبارك 2025 يوافق يوم الجمعة 6 يونيو للعام القادم 2025، وتستمر لحين نهاية يوم الإثنين الموافق 9 من ذات الشهر في أغلب الدول العربية والإسلامية.

ويأتي عيد الأضحى المبارك في اليوم التالي بعد وقفة عرفة، والذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة من أجل تأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وذلك قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.

وليس من الممكن تحديد موعد العيد ووقفة عرفة رسميًا حتى الآن، حيث يرتبط موعد عيد الأضحى الدقيق ببرؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي من المنتظر أن تدعو دار الإفتاء المصرية، وذلك بحسب تقويم أم القرى.

ولا تقل إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفةعرفة في مصر عن 4 أيام، ليحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الخميس 5 يونيو 2025 حتى يوم الثلاثاء 9 يونيو 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.

موعد عيد الفطر المبارك

وبحسب ما أوضحته الحسابات الفلكية المذكورة، فإن موعد عيد الفطر سيوافق يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، وعلى أن تستطلع دار الإفتاء المصرية موعد عيد الفطر المبارك وتحدد الموعد الرسمي له.

إجازة عيد الفطر المبارك

ولا تقل إجازة عيد الفطر المبارك في مصر عن 3 أيام، ليحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وعلى أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.

موعد شهر رمضان الكريم

وتظهر الحسابات الفلكية التي يجريها المعهد الدولي للفلك أن موعد شهر رمضان المبارك 2025- 1446 هـ الذي يوافق يوم الجمعة 28 فبراير 2025 أو يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وعلى أن ينتهي الشهر الكريم هذا العام أما في يوم 28 أو 29 مارس 2025.

ومع ذلك فيعد استطلاع هلال الشهر الكريم رسميًا في أجزاء متباينة حول العالم وهو ما سيحدد الموعد لشهر رمضان المبارك 2025- 1446، وستستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـ استعدادًا لإعلان موعد شهر رمضان.

موعد وقفة عرفة 2025

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