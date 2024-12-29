تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. استقر كريستيان جروس المدير الفني لـ نادي الزمالك على تشكيل الزمالك المتوقع خلال مواجهة نادي الاتحاد السكندري في بطولة الدروي المصري.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة نادي الزمالك بقيادة جروس أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري .

ويأمل نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس إلى استعادة سلسلة الانتصارات من خلال تحقيق الفوز أمام زعيم الثغر بعد التعادل الأخير ضد سيراميكا كليوباترا.

ويطمح فريق الاتحاد السكندري بقيادة القبرصي بابافاسيليو إلى تحقيق الانتصار على الفارس الأبيض لتحسين موقفه في جدول دوري نايل.

موعد مباراة الزمال ك ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري.

نادي الزمالك

وستبدأ انطلاقة لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود الونش، عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد زيزو، ناصر منسي، أحد اللاعبين الثلاث "ميشالاك، حسام أشرف ومصطفى شلبي".

القناة الناقلة لمباراة نادي الزمالك أمام الاتحاد

سيبث لقاء الفارس الأبيض أمام فريق الاتحاد عبر قناة "أون تايم سبورت" الفضائية الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويستعرض " الموجز" تردد قناة أون تايم سبورت على النحو التالي:



القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة اون سبورت : 11861.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : HD.

تردد قناة اون تايم سبورت علي عرب سات



القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة اون تايم سبورت : 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة: HD.



جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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