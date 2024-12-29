الحالة المرورية اليوم الأحد 29-12-2024 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الأحد، الموافق 29 ديسمبر 2024، زحامًا مروريًا، وكثافات عالية على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، وذلك تزامنًا مع بداية الأسبوع وعودة الموظفين لأماكن عملهم، وكذلك عودة الطلاب لمدارسهم وجامعتهم، بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الأحد، في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية.

الحالة المرورية اليوم الأحد 29 ديسمبر

شهدت الحالة المرورية كثافات عالية، وزحامًا شديدًا، فيما انتشرت رجال الإدارة العامة للمرور في كافة الطرق والمحاور الرئيسية لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت حركة المرور بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، زحامًا مروريًا بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

كما ظهرت سيولة في حركة السير فوق كوبري أكتوبر للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى الكوبري والطريق المؤدي إلى شارع النيل بمنطقة العجوزة.

وشهد ميدان الجلاء انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع التحرير، مروراً بكوبري قصر النيل وصولاً إلى ميدان التحرير.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وبخصوص االحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، فقد شهدت كثافة مرورية في حركة السير، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات.

فيما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً وشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية

الحالة المرورية على الطرق السريعة

وبخصوص الحالة المرورية على الطرق السريعة، اليوم الأحد، فقد شهدت زحامًا مروريًا، وتستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

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