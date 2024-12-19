الحالة المرورية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2024 في شوارع القاهرة والجيزة

يبحث الكثير عن الطرق الأكثر سلاسة للوصول للعمل بشكل أسرع، خاصة في وقت الصباح، لذلك الجميع يترقب نشرة المرور الصباحية حتي يعرف التفاصيل، واليوم يشهد كثافة مرورية ملحوظة في جميع القطاعات، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية

ويستعرض الموجز، الحالة المرورية على الطرق الرئيسية والمحاور الحيوية، في السطور التالية..

ازدحام مروري على الطرق الرئيسية والمحاور الحيوية

تشهد العديد من الطرق الرئيسية، مثل الطرق المؤدية إلى المدارس والمصالح الحكومية، ازدحامًا شديدًا بسبب ارتفاع عدد المركبات، وتكثف الأجهزة الأمنية والمرورية جهودها لتسهيل حركة السير ومواجهة أي طارئ، كما تم تعزيز الوجود الأمني لضمان سلاسة المرور وسحب الكثافات في أوقات الذروة، سواء صباحًا أو مساءً.

تأثير الأحوال الجوية على حركة المرور

أدى تأثير الأحوال الجوية إلى تباطؤ حركة السير صباحًا، خاصة على الطرق الساحلية والزراعية، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية، حيث تتطلب هذه المناطق اهتمامًا خاصًا من السائقين لتجنب الحوادث أو التأخيرات.

محاور رئيسية تشهد ازدحامًا مروريًا

يشهد كوبري 6 أكتوبر، ازدحامًا مرتفعًا في كلا الاتجاهين، ويمكن استخدام الكوبري القادم من صلاح سالم باتجاه نفق الأزهر والمناطق القريبة من وسط المدينة.

الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يشهد ازدحاما ملحوظا للقادم من القاهرة باتجاه الجيزة، ويمكن استخدام محور روض الفرج-الضبعة أو محور حسب الله الكفراوي.

كما يشهد طريق الكورنيش ازدحام في الاتجاهين للقادم من جنوب القاهرة باتجاه شرق القاهرة، ويمكن استخدام محور الاتصالات لتخفيف الضغط.

نشرة المرور

ازدحام في مناطق الجيزة والمقطم

مناطق محافظة الجيزة: ازدحام على الطريق القادم من طريق الفيوم الصحراوي والقاهرة-الإسكندرية الصحراوي باتجاه ميدان الرماية وشارع الهرم.

الطرق البديلة: يمكن استخدام محور أنور السادات أو كوبري خاتم المرسلين.

طريق المقطم: تشهد المنطقة ازدحامًا للقادم من المقطم باتجاه صلاح سالم والأوتوستراد.

الطريق البديل: يمكن استخدام محور ياسر رزق لتقليل الازدحام.

ازدحام في مناطق مصر الجديدة وشارع فيصل

ويستعرض موقع الموجز، الحالة المرورية في مناطق الجديدة وشارع فيصل على النحو التالي..

مناطق مصر الجديدة، شهدت ازدحاما ملحوظا للقادم من الخليفة المأمون باتجاه نفق العباسية ومسطح لطفي السيد، ويمكن استخدام المحاور البديلة لتخفيف الضغط في هذه المناطق.

كما شهد شارع فيصل والجيزة ازدحاما للقادم من شارع فيصل باتجاه ميدان الجيزة ومحطة مصر، ويمكن استخدام كوبري 6 أكتوبر لتجنب الزحام.

التزام السائقين بتعليمات المرور لتحسين الوضع

وشدد اللواء أحمد هشام، على أهمية التزام السائقين بتعليمات رجال المرور، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المرورية وتسهيل الحركة خلال فترات الذروة.

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